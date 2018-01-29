Жарко поручил определиться с продолжительностью обучения в учреждениях образования Беларуси

29 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заместитель премьер-министра Беларуси Василий Жарко поручил к концу февраля определиться со сроками обучения в учреждениях образования Беларуси. Такую задачу он поставил на итоговом заседании коллегии Министерства образования, передает корреспондент БЕЛТА.
"Пересмотрите сроки обучения. Сегодня в одном вузе экономистов готовят 4,5 года, в другом - 4 года. Должен быть один стандарт подготовки для всех, политику в этом вопросе должен определять ведущий профильный вуз", - сказал Василий Жарко. Вице-премьер поручил до конца февраля выработать согласованное решение по срокам обучения в учреждениях профессионально-технического, среднего специального и высшего образования независимо от ведомственной принадлежности и формы собственности.
Василий Жарко поставил задачу по совершенствованию деятельности учреждений профессионального образования. В стране модернизируются, строятся новые предприятия, делается серьезный шаг к развитию цифровой экономики. Подписан соответствующий декрет. "Нам нужны специалисты, способные работать на современном оборудовании, управлять сложными технологическими процессами. Вместе с тем многие ссузы и вузы сегодня выпускают специалистов вчерашнего дня, и, как отмечают работодатели, их приходится доучивать и переучивать", - констатировал вице-премьер.
Эту ситуацию нужно менять в корне, начиная с программ обучения, уверен он. Необходимо создать рабочие группы из числа специалистов организаций - заказчиков кадров, преподавателей ведущих учреждений образования и до 1 августа обеспечить доработку или разработку новой учебной программной документации по всем уровням профессионального образования. При этом необходимо исключить ненужные учебные дисциплины, которые не имеют отношения к подготовке по конкретной специальности, усилить практическую составляющую общеобразовательного процесса.
Заместитель премьер-министра также обратил внимание на доступность дошкольного образования на селе. Что касается решения о закрытии и реорганизации школ, с этого года оно может приниматься только с согласия министра образования, а он в свою очередь будет нести персональную ответственность перед правительством за обоснованность таких решений.
Остановился Василий Жарко и на проблемных вопросах организационного плана. "Много говорили про выполнение несвойственных функций учителями. Точка в этом вопросе также не поставлена. В некоторых школах эта практика продолжается, - отметил он. - Казалось бы, принято хорошее постановление об ограничении документооборота в школах, а бумаготворчество продолжается. Например, в одной из минских школ требуют отчеты о проведении каникул учащимися, в другой - отчеты о самообразовании. Таких примеров много. Поставьте точку в этом вопросе, доведите до каждого директора школы, учителя свое постановление и обеспечьте жесткий контроль за его выполнением. В таком русле надо работать и по другим вопросам".-0-
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