Василий Жарко предлагает учитывать при оценке работы местных властей здоровье населения

29 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заместитель премьер-министра Беларуси Василий Жарко предлагает учитывать при оценке работы местных властей состояние здоровья населения. Об этом он заявил на совместном заседании Палаты представителей и Совета Республики Национального собрания, передает корреспондент БЕЛТА.
По словам Василия Жарко, важно последовательно формировать моду на здоровый образ жизни. Одним из ключевых показателей при оценке работы местных органов власти вице-премьер предложил оценивать состояние здоровья населения. Представители местных властей должны повседневно вносить свой вклад в это дело, в том числе благодаря личному примеру.
/Будет дополнено/.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.313 BYN
|2.315 BYN
|2.32 BYN
|USD
|2.0011 BYN
|1.987 BYN
|1.994 BYN
|RUB
|3.1621 BYN
|3.16 BYN
|3.176 BYN