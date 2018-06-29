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Василий Жарко предлагает учитывать при оценке работы местных властей здоровье населения

Общество 29.06.2018 | 10:23
Василий Жарко
Василий Жарко

29 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заместитель премьер-министра Беларуси Василий Жарко предлагает учитывать при оценке работы местных властей состояние здоровья населения. Об этом он заявил на совместном заседании Палаты представителей и Совета Республики Национального собрания, передает корреспондент БЕЛТА.

По словам Василия Жарко, важно последовательно формировать моду на здоровый образ жизни. Одним из ключевых показателей при оценке работы местных органов власти вице-премьер предложил оценивать состояние здоровья населения. Представители местных властей должны повседневно вносить свой вклад в это дело, в том числе благодаря личному примеру.

/Будет дополнено/.-0-

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Теги
Жарко, заседания, здоровье, Палата представителей, Совет Республики
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