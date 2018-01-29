Василий Жарко: закрывать гимназии не планируется

29 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Закрывать гимназии не планируется, сообщил заместитель премьер-министра Беларуси Василий Жарко на итоговом заседании коллегии Министерства образования, передает корреспондент БЕЛТА.

"Хочу опровергнуть слухи и разговоры о закрытии гимназий: никто не планирует их закрывать, работать они будут в том же правовом поле, как и остальные учреждения образования", - сказал Василий Жарко.

Заместитель премьер-министра обратил внимание на недопустимость в этой связи различных домыслов и нагнетания обстановки.

Как сообщалось, указом №30 "О приеме в учреждения общего среднего образования и обучении в них", который Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал 25 января, отменены экзамены в 5-е классы гимназий. Набор в 5-е классы гимназий будет осуществляться без проведения вступительных испытаний. Все учащиеся, которые завершат обучение в 4-м классе гимназии, смогут продолжить обучение в этой же гимназии. При приеме в 5-е классы гимназий-колледжей искусств конкурсный отбор по результатам проверки творческих способностей сохраняется.-0-