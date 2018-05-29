Жарко: занятия спортом и туризмом для людей с ограниченными возможностями становятся более доступными

29 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заместитель премьер-министра Беларуси Василий Жарко на заседании Республиканского межведомственного совета по проблемам инвалидов особое внимание уделил вопросам доступа этой категории граждан на мероприятия II Европейских игр, сообщили БЕЛТА в пресс-службе правительства.

Отдельно участники рассмотрели вопрос создания в Беларуси равных условий для участия инвалидов в физкультурно-оздоровительных, спортивных и туристических мероприятиях. В том числе определены дальнейшие шаги для более активного привлечения этой категории населения к подобным занятиям. Особое внимание уделено созданию условий для беспрепятственного доступа людей с ограниченными возможностями к мероприятиям II Европейских игр, которые пройдут в Беларуси в 2019 году.

Темой заседания стали актуальные вопросы выполнения Национального плана действий по реализации положений Конвенции о правах инвалидов. Он рассчитан до 2025 года и является своеобразной "дорожной картой", которая позволит обеспечить максимально полную координацию и консолидацию усилий государственных органов, гражданских институтов в решении проблем инвалидов, их гармоничной интеграции в общество.

Представители общественных организаций инвалидов отметили вклад государства в решении проблем данной категории граждан и внесли предложения о совершенствовании проводимой работы.

Республиканский межведомственный совет по проблемам инвалидов создан постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 2 февраля 2009 года №129 во исполнение статьи 10 Закона Республики Беларусь от 23 июля 2008 года "О предупреждении инвалидности и реабилитации инвалидов". В его составе руководители республиканских органов государственного управления, центральных общественных организаций инвалидов и ветеранов.-0-​