Железная удача: Виктор Гавриловец из Гомеля выиграл квартиру в Минске!

Ночь со вторника на среду, без сомнений, оказалась бессонной для шестерых счастливчиков, ставших обладателями суперпризов 79-го тура игры
Новость о выигрыше квартиры или авто, как показывает более чем двухлетняя история игры, это настоящая проверка на прочность: кто-то из победителей не скрывает своих эмоций и готов кричать и плакать от счастья на всю страну, кто-то, напротив, ошеломленный, не знает, как прокомментировать внезапно свалившуюся удачу. Так или иначе, всех счастливчиков объединяет одно: их выбрала фортуна, а это очень хороший знак! Розыгрыш был 31 июля, а уже 2 августа главные победители 79-го тура в торжественной обстановке получили ключи и документы от квартиры и автомобилей в минском ТРЦ "Е-Сити" на Денисовской, 8.
Виктора Гавриловца, слесаря из Гомеля, удача посещала не единожды. Молодой человек со второго тура принимает участие в игре
"До сих пор не могу поверить! - не скрывая счастья делится Виктор. - Первые 10 минут был просто шок, думал - "развод". Сейчас мы с семьей живем на съемной квартире. Так что такой подарок судьбы как нельзя кстати! Сделаем ремонт и переедем жить туда!"
Как приятно наблюдать за счастливой молодой семьей, восторженно осматривающей свои новые апартаменты в столичной новостройке. Пожелаем Виктору и его супруге Елене гармоничной и благополучной жизни в их новой квартире! Кстати, победу этой семье принесла покупка в интернет-гипермаркете "ГиперМолл" - и это уже третья квартира, выигранная участниками игры благодаря заказам в онлайн-сервисах "Е-доставка" и "ГиперМолл". Нет сомнений, даже переехав в Минск, Виктор и Елена продолжат заказывать товары в "ГиперМолле", ведь этот интернет-гипермаркет работает на территории всей страны!
А для пятерых избранников удачи последний день июля ознаменовался выигрышем новеньких автомобилей "Хёндэ Крета".
Пенсионерка Людмила Катрулина из города Быхова Могилевской области сегодня с удовольствием оценила свой новый огненно-рыжий автомобиль - такого же позитивного цвета, как и настрой его новой хозяйки.
"В игре решила участвовать, потому что у меня чуть ли не каждый знакомый в нее играет. Подумала, что могу что-то выиграть, тем более условия участия такие простые. Всегда по инерции идешь в магазин, покупаешь все необходимое и заодно "товар удачи" берешь. Один раз выиграла 10 рублей. А в день розыгрыша как раз думала, что что-то я ничего не выигрываю, - вспоминает Людмила Ивановна. - И потом мне звонят и говорят, что я выиграла машину! Конечно, сразу не поверила. Я вообще, честно сказать, не верила, что крупные выигрыши достаются простым людям. Думала, что это все неправда и сделано для телешоу. Я даже сейчас удивляюсь, как это можно каждую неделю разыгрывать квартиру и пять машин!"
В семье Катрулиных есть старенький автомобиль, который отправится на заслуженный отдых - теперь супруг Людмилы Ивановны пересядет за руль "Креты".
Молодой маме Наталье Климович из Минска победу привезли экспедиторы онлайн-гипермаркета "Е-доставка": девушка постоянно делает покупки в интернете для дома и дачи, чтобы больше времени проводить с детьми: в семье подрастают сын и дочь. Теперь Наталья будет возить малышей на своем новом красном автомобиле! Кстати, "Е-доставка" и "ГиперМолл" помогли выиграть покупателям уже 28 автомобилей!
"До этого в жизни ничего не выигрывала! Поэтому, когда позвонили с новостью, что я выиграла автомобиль, была приятно удивлена такому крупному выигрышу! Права у меня есть, а вот автомобиль в семье до недавнего времени был один. Теперь новый внедорожник будет моим верным помощником!" - улыбаясь, рассказала Наталья.
Синий, как море, "Хёндэ Крета" достался ветерану военно-морского флота, агроному Виктору Хомченко из агрогородка Малые Немки Ветковского района Гомельской области. Мужчина делал покупки для того, чтобы с боевыми товарищами отметить профессиональный праздник - день ВМФ был как раз накануне розыгрыша, 29 июля.
"Я играю давно - с первых туров. За все годы ни разу ничего не выигрывал. Но надежда меня не покидала - и ведь не зря, теперь я счастливый владелец внедорожника! Мой-то автомобиль уже совсем старенький - буду теперь на новом колесить. Покупку с выигрышным кодом я совершил в воскресенье, в свой праздник. Так что, получается, это мне подарок к профессиональному дню!" - говорит счастливый победитель.
Не секрет, какой цвет приняло настроение Ольги Козич из деревни Вишевичи Пинского района Брестской области: многодетная мама также выиграла авто синего цвета!
"Когда родился третий ребенок, я приобрела дисконтную карту со скидкой 5% и просто делала покупки, сильно не обращая внимания на то, что я кладу в корзинку, - говорит Ольга. - Я выигрывала не так давно два раза сертификаты по 5 рублей, а один раз даже 100 рублей. И знаете, судя по такому выигрышу, я удачливый человек. Вообще, в то, что выиграла машину, поверила не сразу. Я не слышала, когда мне звонили из студии, поэтому первой о победе мне сообщила свекровь. Уже потом мне дозвонились из студии, но вышло так, что мои родные о победе узнали раньше меня. Мы с близкими сейчас, конечно, в легком шоке, но, безусловно, очень рады. У нас многодетная семья, поэтому машина очень пригодится. У меня как раз есть права, так что буду садиться за руль. У нас уже есть автомобиль, правда, не в очень хорошем состоянии, поэтому я езжу мало. А сейчас будет новенький внедорожник с автоматической коробкой передач!"
Шестой героиней розыгрыша 79-го тура игры
"В
"Евроопт" желает всем победителям 79-го тура ровных дорог, удовольствия от вождения, и, конечно же, новых побед.
А тем временем покупатели по всей стране собирают игровые коды очередного, на этот раз юбилейного, 80-го, тура игры
Следуйте за своей удачей - она вас ждет в ближайшем магазине "Евроопт"!
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