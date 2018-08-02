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Железная удача: Виктор Гавриловец из Гомеля выиграл квартиру в Минске!

Общество 02.08.2018 | 15:10
Теперь Виктор и Елена Гавриловцы смогут переехать из съемного жилья в собственную квартиру в столице. Желаем их замечательной семье счастья и благополучия в новом доме!
Теперь Виктор и Елена Гавриловцы смогут переехать из съемного жилья в собственную квартиру в столице. Желаем их замечательной семье счастья и благополучия в новом доме!

Ночь со вторника на среду, без сомнений, оказалась бессонной для шестерых счастливчиков, ставших обладателями суперпризов 79-го тура игры"Удача в придачу!" с "Евроопт". Попробуйте только представить, какой шквал звонков и поздравлений обрушился на тех, кто вечером 31 июля, ни о чем не подозревая, поднял трубку телефона и услышал такой знакомый миллионам участников игры голос Дмитрия Кохно…

Новость о выигрыше квартиры или авто, как показывает более чем двухлетняя история игры, это настоящая проверка на прочность: кто-то из победителей не скрывает своих эмоций и готов кричать и плакать от счастья на всю страну, кто-то, напротив, ошеломленный, не знает, как прокомментировать внезапно свалившуюся удачу. Так или иначе, всех счастливчиков объединяет одно: их выбрала фортуна, а это очень хороший знак! Розыгрыш был 31 июля, а уже 2 августа главные победители 79-го тура в торжественной обстановке получили ключи и документы от квартиры и автомобилей в минском ТРЦ "Е-Сити" на Денисовской, 8.

Самых удачливых покупателей 79-го тура наградили в "Е-Сити"!
Самых удачливых покупателей 79-го тура наградили в "Е-Сити"!

Виктора Гавриловца, слесаря из Гомеля, удача посещала не единожды. Молодой человек со второго тура принимает участие в игре "Удача в придачу!". В четвертом туре - более двух лет назад - его семья выиграла планшет, в 26-м - сертификат на 10 рублей, в 48-м - сертификат на 5 рублей. Удача затаилась на 30 туров подряд, но в 79-м туре Виктор стал обладателем собственной квартиры в Минске! Как это кстати для молодой семьи, которая пока что была вынуждена снимать жилье!

Виктор Гавриловец уже не раз становился победителем игры <noindex><a href="http://igra.evroopt.by/game/" target="_blank" rel="nofollow">"Удача в придачу!"</a></noindex>. Четвертый выигрыш оказался для их семьи особенно весомым!
Виктор Гавриловец уже не раз становился победителем игры "Удача в придачу!". Четвертый выигрыш оказался для их семьи особенно весомым!

"До сих пор не могу поверить! - не скрывая счастья делится Виктор. - Первые 10 минут был просто шок, думал - "развод". Сейчас мы с семьей живем на съемной квартире. Так что такой подарок судьбы как нельзя кстати! Сделаем ремонт и переедем жить туда!"

Квартира в новостройке на Ильянской, 10 находится в престижном районе – идеальное место для молодой семьи!
Квартира в новостройке на Ильянской, 10 находится в престижном районе – идеальное место для молодой семьи!

Как приятно наблюдать за счастливой молодой семьей, восторженно осматривающей свои новые апартаменты в столичной новостройке. Пожелаем Виктору и его супруге Елене гармоничной и благополучной жизни в их новой квартире! Кстати, победу этой семье принесла покупка в интернет-гипермаркете "ГиперМолл" - и это уже третья квартира, выигранная участниками игры благодаря заказам в онлайн-сервисах "Е-доставка" и "ГиперМолл". Нет сомнений, даже переехав в Минск, Виктор и Елена продолжат заказывать товары в "ГиперМолле", ведь этот интернет-гипермаркет работает на территории всей страны!

А для пятерых избранников удачи последний день июля ознаменовался выигрышем новеньких автомобилей "Хёндэ Крета".

Еще пять счастливчиков получили ключи от новеньких автомобилей!
Еще пять счастливчиков получили ключи от новеньких автомобилей!

Пенсионерка Людмила Катрулина из города Быхова Могилевской области сегодня с удовольствием оценила свой новый огненно-рыжий автомобиль - такого же позитивного цвета, как и настрой его новой хозяйки.

Водить выигранный внедорожник станет супруг Людмилы Катрулиной
Водить выигранный внедорожник станет супруг Людмилы Катрулиной

"В игре решила участвовать, потому что у меня чуть ли не каждый знакомый в нее играет. Подумала, что могу что-то выиграть, тем более условия участия такие простые. Всегда по инерции идешь в магазин, покупаешь все необходимое и заодно "товар удачи" берешь. Один раз выиграла 10 рублей. А в день розыгрыша как раз думала, что что-то я ничего не выигрываю, - вспоминает Людмила Ивановна. - И потом мне звонят и говорят, что я выиграла машину! Конечно, сразу не поверила. Я вообще, честно сказать, не верила, что крупные выигрыши достаются простым людям. Думала, что это все неправда и сделано для телешоу. Я даже сейчас удивляюсь, как это можно каждую неделю разыгрывать квартиру и пять машин!"

В семье Катрулиных есть старенький автомобиль, который отправится на заслуженный отдых - теперь супруг Людмилы Ивановны пересядет за руль "Креты".

Молодой маме Наталье Климович из Минска победу привезли экспедиторы онлайн-гипермаркета "Е-доставка": девушка постоянно делает покупки в интернете для дома и дачи, чтобы больше времени проводить с детьми: в семье подрастают сын и дочь. Теперь Наталья будет возить малышей на своем новом красном автомобиле! Кстати, "Е-доставка" и "ГиперМолл" помогли выиграть покупателям уже 28 автомобилей!

"Е-доставка" "доставила" Наталье Климович… автомобиль!
"Е-доставка" "доставила" Наталье Климович… автомобиль!

"До этого в жизни ничего не выигрывала! Поэтому, когда позвонили с новостью, что я выиграла автомобиль, была приятно удивлена такому крупному выигрышу! Права у меня есть, а вот автомобиль в семье до недавнего времени был один. Теперь новый внедорожник будет моим верным помощником!" - улыбаясь, рассказала Наталья.

Синий, как море, "Хёндэ Крета" достался ветерану военно-морского флота, агроному Виктору Хомченко из агрогородка Малые Немки Ветковского района Гомельской области. Мужчина делал покупки для того, чтобы с боевыми товарищами отметить профессиональный праздник - день ВМФ был как раз накануне розыгрыша, 29 июля.

Виктор Хомченко получил необыкновенный подарок судьбы к своему профессиональному празднику
Виктор Хомченко получил необыкновенный подарок судьбы к своему профессиональному празднику

"Я играю давно - с первых туров. За все годы ни разу ничего не выигрывал. Но надежда меня не покидала - и ведь не зря, теперь я счастливый владелец внедорожника! Мой-то автомобиль уже совсем старенький - буду теперь на новом колесить. Покупку с выигрышным кодом я совершил в воскресенье, в свой праздник. Так что, получается, это мне подарок к профессиональному дню!" - говорит счастливый победитель.

Не секрет, какой цвет приняло настроение Ольги Козич из деревни Вишевичи Пинского района Брестской области: многодетная мама также выиграла авто синего цвета!

Для многодетной семьи Козич вместительный внедорожник станет отличной подмогой!
Для многодетной семьи Козич вместительный внедорожник станет отличной подмогой!

"Когда родился третий ребенок, я приобрела дисконтную карту со скидкой 5% и просто делала покупки, сильно не обращая внимания на то, что я кладу в корзинку, - говорит Ольга. - Я выигрывала не так давно два раза сертификаты по 5 рублей, а один раз даже 100 рублей. И знаете, судя по такому выигрышу, я удачливый человек. Вообще, в то, что выиграла машину, поверила не сразу. Я не слышала, когда мне звонили из студии, поэтому первой о победе мне сообщила свекровь. Уже потом мне дозвонились из студии, но вышло так, что мои родные о победе узнали раньше меня. Мы с близкими сейчас, конечно, в легком шоке, но, безусловно, очень рады. У нас многодетная семья, поэтому машина очень пригодится. У меня как раз есть права, так что буду садиться за руль. У нас уже есть автомобиль, правда, не в очень хорошем состоянии, поэтому я езжу мало. А сейчас будет новенький внедорожник с автоматической коробкой передач!"

Шестой героиней розыгрыша 79-го тура игры "Удача в придачу!" стала еще одна мама в декрете - Ольга Андросова из города Жлобина Гомельской области. Автомобиль оранжевого цвета с радостью встретил новую хозяйку в минском "Е-Сити".

Выигрыш – лучший повод пойти учиться в автошколу. Поздравляем Ольгу Андросову!
Выигрыш – лучший повод пойти учиться в автошколу. Поздравляем Ольгу Андросову!

"Удача в придачу!" я играю уже около года. До этого выигрывала 2 рубля на счет мобильного телефона. Но честно, не верила, что можно выиграть что-то крупное. Мне никогда сильно не везло, поэтому и удачливым человеком я себя не считаю. И сейчас я в таком шоке пребываю, что даже объяснить не могу. После такого выигрыша, конечно, пересмотрю свою удачливость, - смеется Ольга. - Вообще, обычно я всегда смотрю розыгрыш, но в этот раз варила варенье и телевизор не включала. И тут сын подходит и говорит: "Мамочка, тебе тут звонят, код 017. Наверное, Минск". Конечно, я сразу подняла трубку. И знаете, была в такой истерике, что не передать словами. Позвонила мужу и говорю: "Сережа, мы выиграли машину!". А он мне отвечает: "Да ты что?". Сказал, чтобы поклялась - так не верил. А ведь как раз на прошлой неделе смотрели розыгрыш, и я сказала, что вообще не верю, что простой человек может такой крупный приз выиграть. А вот как все обернулось! Новую машину пока будет водить муж. А вообще, мы как-то с моей мамой смеялись, что я пойду учиться на права тогда, когда авто выиграю. Видимо, время пришло!"

"Евроопт" желает всем победителям 79-го тура ровных дорог, удовольствия от вождения, и, конечно же, новых побед.

А тем временем покупатели по всей стране собирают игровые коды очередного, на этот раз юбилейного, 80-го, тура игры "Удача в придачу!". Уже в следующий вторник, 7 августа, все участники игры, получившие коды в период с 30 июля по 5 августа, будут держать кулачки на удачу и верить в победу: каждый из них может найти себя в списке победителей, выигравших квартиру в Минске, пять автомобилей "Ниссан Джук" и более 20 000 денежных призов.

Квартира в Минске, 5 автомобилей и более 20 000 денежных призов будут разыграны уже 7 августа. Запасайтесь игровыми кодами!
Квартира в Минске, 5 автомобилей и более 20 000 денежных призов будут разыграны уже 7 августа. Запасайтесь игровыми кодами!

Следуйте за своей удачей - она вас ждет в ближайшем магазине "Евроопт"!

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