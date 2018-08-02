Железная удача: Виктор Гавриловец из Гомеля выиграл квартиру в Минске!

Теперь Виктор и Елена Гавриловцы смогут переехать из съемного жилья в собственную квартиру в столице. Желаем их замечательной семье счастья и благополучия в новом доме!

Ночь со вторника на среду, без сомнений, оказалась бессонной для шестерых счастливчиков, ставших обладателями суперпризов 79-го тура игры "Удача в придачу!" с "Евроопт". Попробуйте только представить, какой шквал звонков и поздравлений обрушился на тех, кто вечером 31 июля, ни о чем не подозревая, поднял трубку телефона и услышал такой знакомый миллионам участников игры голос Дмитрия Кохно…

Новость о выигрыше квартиры или авто, как показывает более чем двухлетняя история игры, это настоящая проверка на прочность: кто-то из победителей не скрывает своих эмоций и готов кричать и плакать от счастья на всю страну, кто-то, напротив, ошеломленный, не знает, как прокомментировать внезапно свалившуюся удачу. Так или иначе, всех счастливчиков объединяет одно: их выбрала фортуна, а это очень хороший знак! Розыгрыш был 31 июля, а уже 2 августа главные победители 79-го тура в торжественной обстановке получили ключи и документы от квартиры и автомобилей в минском ТРЦ "Е-Сити" на Денисовской, 8.

Самых удачливых покупателей 79-го тура наградили в "Е-Сити"!

Виктора Гавриловца, слесаря из Гомеля, удача посещала не единожды. Молодой человек со второго тура принимает участие в игре "Удача в придачу!" . В четвертом туре - более двух лет назад - его семья выиграла планшет, в 26-м - сертификат на 10 рублей, в 48-м - сертификат на 5 рублей. Удача затаилась на 30 туров подряд, но в 79-м туре Виктор стал обладателем собственной квартиры в Минске! Как это кстати для молодой семьи, которая пока что была вынуждена снимать жилье!

"Удача в придачу!" . Четвертый выигрыш оказался для их семьи особенно весомым! Виктор Гавриловец уже не раз становился победителем игры. Четвертый выигрыш оказался для их семьи особенно весомым!

"До сих пор не могу поверить! - не скрывая счастья делится Виктор. - Первые 10 минут был просто шок, думал - "развод". Сейчас мы с семьей живем на съемной квартире. Так что такой подарок судьбы как нельзя кстати! Сделаем ремонт и переедем жить туда!"

Квартира в новостройке на Ильянской, 10 находится в престижном районе – идеальное место для молодой семьи!

Как приятно наблюдать за счастливой молодой семьей, восторженно осматривающей свои новые апартаменты в столичной новостройке. Пожелаем Виктору и его супруге Елене гармоничной и благополучной жизни в их новой квартире! Кстати, победу этой семье принесла покупка в интернет-гипермаркете "ГиперМолл" - и это уже третья квартира, выигранная участниками игры благодаря заказам в онлайн-сервисах "Е-доставка" и "ГиперМолл". Нет сомнений, даже переехав в Минск, Виктор и Елена продолжат заказывать товары в "ГиперМолле", ведь этот интернет-гипермаркет работает на территории всей страны!

А для пятерых избранников удачи последний день июля ознаменовался выигрышем новеньких автомобилей "Хёндэ Крета".

Еще пять счастливчиков получили ключи от новеньких автомобилей!

Пенсионерка Людмила Катрулина из города Быхова Могилевской области сегодня с удовольствием оценила свой новый огненно-рыжий автомобиль - такого же позитивного цвета, как и настрой его новой хозяйки.

Водить выигранный внедорожник станет супруг Людмилы Катрулиной

"В игре решила участвовать, потому что у меня чуть ли не каждый знакомый в нее играет. Подумала, что могу что-то выиграть, тем более условия участия такие простые. Всегда по инерции идешь в магазин, покупаешь все необходимое и заодно "товар удачи" берешь. Один раз выиграла 10 рублей. А в день розыгрыша как раз думала, что что-то я ничего не выигрываю, - вспоминает Людмила Ивановна. - И потом мне звонят и говорят, что я выиграла машину! Конечно, сразу не поверила. Я вообще, честно сказать, не верила, что крупные выигрыши достаются простым людям. Думала, что это все неправда и сделано для телешоу. Я даже сейчас удивляюсь, как это можно каждую неделю разыгрывать квартиру и пять машин!"

В семье Катрулиных есть старенький автомобиль, который отправится на заслуженный отдых - теперь супруг Людмилы Ивановны пересядет за руль "Креты".

Молодой маме Наталье Климович из Минска победу привезли экспедиторы онлайн-гипермаркета "Е-доставка": девушка постоянно делает покупки в интернете для дома и дачи, чтобы больше времени проводить с детьми: в семье подрастают сын и дочь. Теперь Наталья будет возить малышей на своем новом красном автомобиле! Кстати, "Е-доставка" и "ГиперМолл" помогли выиграть покупателям уже 28 автомобилей!

"Е-доставка" "доставила" Наталье Климович… автомобиль!

"До этого в жизни ничего не выигрывала! Поэтому, когда позвонили с новостью, что я выиграла автомобиль, была приятно удивлена такому крупному выигрышу! Права у меня есть, а вот автомобиль в семье до недавнего времени был один. Теперь новый внедорожник будет моим верным помощником!" - улыбаясь, рассказала Наталья.

Синий, как море, "Хёндэ Крета" достался ветерану военно-морского флота, агроному Виктору Хомченко из агрогородка Малые Немки Ветковского района Гомельской области. Мужчина делал покупки для того, чтобы с боевыми товарищами отметить профессиональный праздник - день ВМФ был как раз накануне розыгрыша, 29 июля.

Виктор Хомченко получил необыкновенный подарок судьбы к своему профессиональному празднику

"Я играю давно - с первых туров. За все годы ни разу ничего не выигрывал. Но надежда меня не покидала - и ведь не зря, теперь я счастливый владелец внедорожника! Мой-то автомобиль уже совсем старенький - буду теперь на новом колесить. Покупку с выигрышным кодом я совершил в воскресенье, в свой праздник. Так что, получается, это мне подарок к профессиональному дню!" - говорит счастливый победитель.

Не секрет, какой цвет приняло настроение Ольги Козич из деревни Вишевичи Пинского района Брестской области: многодетная мама также выиграла авто синего цвета!

Для многодетной семьи Козич вместительный внедорожник станет отличной подмогой!

"Когда родился третий ребенок, я приобрела дисконтную карту со скидкой 5% и просто делала покупки, сильно не обращая внимания на то, что я кладу в корзинку, - говорит Ольга. - Я выигрывала не так давно два раза сертификаты по 5 рублей, а один раз даже 100 рублей. И знаете, судя по такому выигрышу, я удачливый человек. Вообще, в то, что выиграла машину, поверила не сразу. Я не слышала, когда мне звонили из студии, поэтому первой о победе мне сообщила свекровь. Уже потом мне дозвонились из студии, но вышло так, что мои родные о победе узнали раньше меня. Мы с близкими сейчас, конечно, в легком шоке, но, безусловно, очень рады. У нас многодетная семья, поэтому машина очень пригодится. У меня как раз есть права, так что буду садиться за руль. У нас уже есть автомобиль, правда, не в очень хорошем состоянии, поэтому я езжу мало. А сейчас будет новенький внедорожник с автоматической коробкой передач!"

Шестой героиней розыгрыша 79-го тура игры "Удача в придачу!" стала еще одна мама в декрете - Ольга Андросова из города Жлобина Гомельской области. Автомобиль оранжевого цвета с радостью встретил новую хозяйку в минском "Е-Сити".

Выигрыш – лучший повод пойти учиться в автошколу. Поздравляем Ольгу Андросову!

"В "Удача в придачу!" я играю уже около года. До этого выигрывала 2 рубля на счет мобильного телефона. Но честно, не верила, что можно выиграть что-то крупное. Мне никогда сильно не везло, поэтому и удачливым человеком я себя не считаю. И сейчас я в таком шоке пребываю, что даже объяснить не могу. После такого выигрыша, конечно, пересмотрю свою удачливость, - смеется Ольга. - Вообще, обычно я всегда смотрю розыгрыш, но в этот раз варила варенье и телевизор не включала. И тут сын подходит и говорит: "Мамочка, тебе тут звонят, код 017. Наверное, Минск". Конечно, я сразу подняла трубку. И знаете, была в такой истерике, что не передать словами. Позвонила мужу и говорю: "Сережа, мы выиграли машину!". А он мне отвечает: "Да ты что?". Сказал, чтобы поклялась - так не верил. А ведь как раз на прошлой неделе смотрели розыгрыш, и я сказала, что вообще не верю, что простой человек может такой крупный приз выиграть. А вот как все обернулось! Новую машину пока будет водить муж. А вообще, мы как-то с моей мамой смеялись, что я пойду учиться на права тогда, когда авто выиграю. Видимо, время пришло!"

"Евроопт" желает всем победителям 79-го тура ровных дорог, удовольствия от вождения, и, конечно же, новых побед.

А тем временем покупатели по всей стране собирают игровые коды очередного, на этот раз юбилейного, 80-го, тура игры "Удача в придачу!" . Уже в следующий вторник, 7 августа, все участники игры, получившие коды в период с 30 июля по 5 августа, будут держать кулачки на удачу и верить в победу: каждый из них может найти себя в списке победителей, выигравших квартиру в Минске, пять автомобилей "Ниссан Джук" и более 20 000 денежных призов.

Квартира в Минске, 5 автомобилей и более 20 000 денежных призов будут разыграны уже 7 августа. Запасайтесь игровыми кодами!

Следуйте за своей удачей - она вас ждет в ближайшем магазине "Евроопт"!