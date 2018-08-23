"Жена каждые пять минут падала в обморок!". Квартиру в столице от "Евроопт" выиграла многодетная семья из Минска

Мечта большой и дружной семьи Шостак сбылась – теперь у них есть собственная квартира!

Розыгрыш 82 игры "Удача в придачу!" сотворил настоящее чудо - после 18 лет ожидания и мотаний по съемным квартирам Сергей Шостак выиграл жилье в столице. Как говорится, удача пришла прямо в руки. Как и к остальным пяти счастливчикам, которые мечтали об автомобиле. Например, пенсионерка из Гродно Любовь Козич всю жизнь хотела купить машину, теперь у нее есть "Хендэ Крета"! А строитель Андрей Каленчук из деревни Жадейки вообще ехал на встречу с продавцом авто, молодая семья полтора года копила деньги на покупку, и именно в этот момент Андрею позвонил ведущий. Как прекрасно, что в жизни есть место счастливым совпадениям. 82 тур показал: в "Удачу в придачу!" играют все, от мала до велика. Сами посудите, самому младшему победителю этого тура 23 года, а старшему - 78!

Розыгрыш призов состоялся в минувший вторник, 21 августа, а уже сегодня в столичном ТРЦ "Е-сити" на улице Денисовская, 8 призы были вручены главным счастливчикам 82-го розыгрыша!

Самых удачливых покупателей 82-го тура наградили в минском "Е-сити" – ключи и документы вручил руководитель пресс-службы "Евроопт" Егор Хрусталев

Для многодетной семьи Шостак из Минска вечер 21 августа станет той самой памятной датой, о которой близкие будут вспоминать еще долго: "А помнишь, как наш папа пошел в тренажерный зал, и тут случилось такое!". Случилось то, о чем семья мечтает уже 18 лет - у нее появилось собственное жилье.

- Когда в студии разыгрывали призы, я в этот момент был в тренажерном зале, телефон оставил дома, за трансляцией не следил. Прибегает жена и кричит: "Бросай все скорее. Мы выиграли квартиру!" Да ладно! - смеется счастливчик Сергей Шостак из Минска.

В игру "Удача в придачу!" Сергей Шостак играет с первого дня – и через два года дождался главный приз!

Сергею Александровичу 42 года, он директор шиномонтажа. Признается, "квартирный вопрос" для их семьи самый болезненный, уже четыре года стоят в очереди как многодетная семья, но пока никаких перспектив, что Шостак получат заветные ключи. Но розыгрыш 82 тура сотворил чудо!

- Жена от счастья каждые пять минут падала в обморок, все звонят и задают один и тот же вопрос: "Это правда?" Дочка, которая отдыхает в Одессе с подружками, сразу же попросила прислать видео розыгрыша по "Вайберу". Только младший, 4-летний ребенок, до конца не понимает, что произошло, - улыбается победитель Сергей Шостак.

В "Удача в придачу!" мужчина играет с первого дня, однажды даже выиграл 500 белорусских рублей. И добавляет, любому подарку был бы рад, но на квартиру даже не замахивался. Хотя слышал, как друг коллеги из небольшого городка, выиграл благодаря "Евроопт" столичное жилье. Всегда же кажется: невероятная новость может прийти к кому угодно, но только не к тебе. "Удача в придачу!" ломает все стереотипы.

Покупки в "Евроопт" семья делает постоянно, но даже не замахивалась на квартиру в Минске!

- Когда только открылся "Евроопт", мы завели карточку с 5% скидкой как многодетная семья. Понятно, когда в семье 5 человек, покупки делаются постоянно. У нас быстро разлетается молоко, масло, кефир, макароны, поэтому в игре участвует по 8-12 кодов каждую неделю. "Средняя дочка очень любит какао, именно оно было "товаром удачи" в этом туре и принесло нам суперприз", - говорит Сергей Александрович.

Теперь семья Шостак хозяева квартиры по ул. Ильянская, 6. По словам победителя, они вряд ли переедут туда все вместе.

- Одно могу сказать: продавать квартиру точно не буду. Старшей дочке 23 года, она уже взрослая совсем. Вдруг решим ей отдать? Нужно еще подумать, - отмечает Сергей.

В этом доме на ул. Ильянская, 6 живет уже немало победителей игры от "Евроопт"!

Кто же откажется от жилья, которое находится рядом с водохранилищем "Дрозды"? Здесь можно отдохнуть от шумной городской суеты: прогуляться по парку, прокатиться по велодорожке, посидеть на берегу водохранилища. И познакомиться с другими счастливчиками, которые сорвали главный приз в игре "Удача в придачу!" и поселились по счастливому адресу - улица Ильянская.

"Месяц всем говорила: "Красненькая машинка будет моя". И я ее выиграла!"

Победная речь Ирине Токарь из Белоозерска дается с трудом. Она счастлива быть в списке победителей, но все еще не верит - это не сон, не розыгрыш, это реальность.

Шоколадка помогла бухгалтеру Ирине Токарь из Белоозерска сменить старое авто на новое!

- Знакомый успел мне дозвониться быстрее ведущего, говорит: "Представляешь, Токарь Ирина Владимировна выиграла автомобиль!" А я же Ивановна, значит, кому-то повезло другому, розыгрыш закончился, - вспоминает Ирина Токарь.

Но не тут-то было, на связь вышел ведущий Дмитрий Кохно, и дальше у 52-летнего бухгалтера Белоозерского энергомеханического завода земля ушла из-под ног. Ирина Ивановна выиграла красный "Хендэ Крета". Видимо, знакомый женщины от счастья перепутал отчества.

- Месяц всем в шутку говорила: "Красненькая машинка будет моя". Дети и внуки смеялись, но, когда "Евроопт" показывал все авто, которые разыгрывает, я смотрела на красненькую, она была сама красивая, и я ее выиграла! - заливисто хохочет Ирина Ивановна.

Можно сказать, ее к победе привели внуки. Год назад модные яркие бонстики захватили и семью Ирины Токарь, дети стали просить бабушку пополнить коллекцию и ей пришлось зарегистрировать карточку. Правда, получилось не с первого раза, зато с тех пор она стала участницей игры "Удача в придачу!" .

- Играла ради шутки, без всякой надежды. Конечно, хотелось машину, но это так, мечты. Наше авто совсем старенькое, вот-вот развалится. Я часто повторяла: нужно собирать деньги на новое, но они как-то не собирались, - улыбается Ирина Ивановна.

У победительницы есть права, но за рулем нового внедорожника будут сидеть сыновья и катать маму на любимой "красненькой машине". В Белоозерске три магазина "Евроопт", можно будет купить "товар удачи" в каждом и испытать свои шансы еще раз. Кстати, победу женщине принесла шоколадка.

"На старой машине на море не доехали бы, а на новой - запросто"

В отличие от предыдущей победительницы 28-летний Максим Плоский из Гомеля верил, что однажды ему позвонят из минской студии в "Е-сити" с ошеломляющей новостью. Молодой человек не раз следил за прямым эфиром, однако его фамилия на экране так и не появлялась.

Покупки в "Евроопт" уже не раз приносили призы работнику "Гиппо" Максиму Плоскому из Гомеля

- В этот раз видел "ВКонтакте" о начале розыгрыша "Удача в придачу!" , решил не смотреть. Подумал еще, когда я у экрана, ничего не выигрываю, занялся домашними делами. Тут прибегает ребенок с моим телефоном, пока он играл в игры, позвонили из студии. Я точно выиграл автомобиль? - весело спрашивает Максим.

Точно. Теперь синий внедорожник сменит минскую прописку на гомельскую. За покупки в молодой семье отвечает глава семейства, он сам ходит по магазинам.

- Я работаю грузчиком в "Гиппо", а основные покупки из-за розыгрыша "Удача в придачу!" делаю в "Евроопте". Интересная игра: ничего делать не надо, только про "товар удачи" не забывать и все. В прошлом году мы так выиграли 2 билета на концерт Григория Лепса, несколько сертификатов по 5-10 рублей. Казалось бы, ничего уже не светит, - смеется Максим Плоский.

В этот раз у семьи покупка была на 80 рублей, брали не только продукты, 5-летнего сына нужно было собрать в детский сад, купить канцтовары. Один из восьми кодов стал выигрышным.

- Не поверите, в день розыгрыша прошел техосмотр на своей старенькой машине KIA 1996 года, до нее ездил на "Жигулях". Мы так хотели новый автомобиль, но финансы… - улыбается Максим. - Уже с женой обсудили, что следующим летом едем отдыхать в Украину. На старой машине на море не доехали бы, а на новой - запросто.

"У меня не было шанса, всего один код"

Не заметить оранжевый внедорожник "Хендэ Крета" на улицах Березы будет невозможно. Эта машина сразу бросается в глаза, и оторвать взгляд уже нереально. После прямого эфира весь город знает: за рулем авто 27-летний победитель Артем Маковчик.

Всего один игровой код в этом туре обернулся для Артема Маковчика из Березы новеньким внедорожником!

- У меня не было ни шанса, ни надежды, всего один код. В воскресенье с женой зашли в "Евроопт" за мелочевкой, про "товар удачи" вспомнили уже на кассе, взяли шоколадку, заплатили 15 рублей. Обычно у нас много кодов, поэтому в этот раз ни на что не рассчитывали, - рассказывает Артем, который сейчас временно не работает.

О том, что единственный код помог им выиграть автомобиль, жена Артема поверила не сразу. И только, когда пару наперебой стали поздравлять родные, супруга от радости бросилась на шею к мужу.

- В "Евроопт" хожу по привычке, до свадьбы жил с родителями, магазин был через дорогу. Потом женился, переехал, а все равно ноги ведут в "Евроопт". Жена иногда спрашивает: неужели в городе нет других супермаркетов? - улыбается Артем Маковчик.

Зачем изменять старым добрым традициям, если они помогают выигрывать ослепительный внедорожник?

"Собирался ехать покупать авто и тут звонок: "Вы победитель!"

- У меня шок, эмоции на грани, все так неожиданно и удачно. Представляете, отпросился чуть пораньше с работы, договорился о встрече с продавцом и собирался ехать покупать автомобиль, а тут звонок: "Вы победитель!" - строитель Андрей Каленчук готов кричать от радости.

Синий "Хендэ Крета" стал первым авто в жизни строителя Андрея Каленчука из деревни Жадейки

Для 23-летнего парня из деревни Жадейки Гродненской области синий внедорожник "Хендэ Крета" - первый автомобиль в жизни. Повезло, так повезло.

- Полтора года мы с женой собирали деньги, так хотелось купить машину. Права у меня есть, авто - нет, - рассказывает Андрей Каленчук.

Два года назад супруга Андрея настояла, чтобы он зарегистрировал карточку и присоединился к игре. Теперь парень шутит - иногда жену нужно слушать, может дать правильный совет. Мечту им помог осуществить кофе, который был выбран "товаром удачи" в прошлом туре.

- Как все классно получилось: захотели купить любимый кофе - купили, захотели авто - получили бесплатно! - смеется Андрей.

Сейчас молодая семья снимают квартиру в Гродно, вся их большая семья уже поспешила поздравить и пригласить в гости.

- Все говорят одно и тоже: "Приезжайте! Покажите внедорожник".

Первым делом поеду к родителям в деревню, к бабушкам, к родителям жены. Начнем наше путешествие с самых близких и главных для нас людей, пусть они порадуются. Как нам не хватало автомобиля! Мои родители живут в 150 километрах от Гродно, прямой транспорт не ходит, добраться можно только с пересадками, - делится с нами Андрей Каленчук. - А какие возможности сразу с машиной появятся! Она большая, можно продукты положить, как раз скоро начнут копать картошку, будет куда мешок молодой картошки забросить!

"Мама всю жизнь мечтала об автомобиле"

За покупками в "Евроопт" 78-летняя Любовь Гавриловна Козич из Гродно ездит вместе с сыном и внуками раз в неделю.

Возить на выигранном автомобиле Любовь Козич из Гродно будут, скорее всего, уже внуки

- Мама играет с момента появления игры, однажды выиграла 2 рубля на телефон, - рассказывает ее сын Леонид, пока женщина отдыхает после работы в огороде. Кстати, пока в студии фортуна выбирала победителей, Любовь Гавриловна занималась грядками.

О том, что она теперь владелица красного внедорожника, поверила не с первого раза.

- Мама всю жизнь мечтала об автомобиле. Помню, как лет тридцать назад все время говорила, что нужно пойти учиться в автошколу и купить машину. Не сложилось. Тогда, в советское время, не каждый мог позволить себе такую покупку, ее мечта казалось нереальной. Видите, а на старости лет она осуществилась, - отмечает Леонид. - Удивительно, удачу принесло то, что никогда не покупаем - оливки. Просто машинально их бросили в корзинку.

Скорее всего, свой автомобиль Любовь Гавриловна отдаст внукам.

Квартира в Минске может стать вашей!

Квартира в Минске, 5 автомобилей и более 20 000 денежных призов будут разыграны уже 28 августа. Запасайтесь игровыми кодами!

Игра "Удача в придачу!" продолжается! Следующий розыгрыш - уже 28 августа! В 83 туре будут разыграны более 20 тысяч денежных призов, пять внедорожников и квартира в Минске. Правила участия просты: с 20 по 26 августа делайте покупки в магазинах "Евроопт" и "Бруснiчка", интернет-гипермаркетах "Е-доставка" и "ГиперМолл" на сумму не менее 10 рублей. Чем больше покупок, тем больше кодов и шансов на успех. И не забывайте про "товар удачи". В этот раз победу будет приносить продукция компаний Rikki, Gusto, Roshen, Rexona, Café Primero и "Мелочи жизни".