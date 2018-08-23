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"Жена каждые пять минут падала в обморок!". Квартиру в столице от "Евроопт" выиграла многодетная семья из Минска

Общество 23.08.2018 | 13:28
Мечта большой и дружной семьи Шостак сбылась – теперь у них есть собственная квартира!
Мечта большой и дружной семьи Шостак сбылась – теперь у них есть собственная квартира!

Розыгрыш 82 игры "Удача в придачу!" сотворил настоящее чудо - после 18 лет ожидания и мотаний по съемным квартирам Сергей Шостак выиграл жилье в столице. Как говорится, удача пришла прямо в руки. Как и к остальным пяти счастливчикам, которые мечтали об автомобиле. Например, пенсионерка из Гродно Любовь Козич всю жизнь хотела купить машину, теперь у нее есть "Хендэ Крета"! А строитель Андрей Каленчук из деревни Жадейки вообще ехал на встречу с продавцом авто, молодая семья полтора года копила деньги на покупку, и именно в этот момент Андрею позвонил ведущий. Как прекрасно, что в жизни есть место счастливым совпадениям. 82 тур показал: в "Удачу в придачу!" играют все, от мала до велика. Сами посудите, самому младшему победителю этого тура 23 года, а старшему - 78!

Розыгрыш призов состоялся в минувший вторник, 21 августа, а уже сегодня в столичном ТРЦ "Е-сити" на улице Денисовская, 8 призы были вручены главным счастливчикам 82-го розыгрыша!

Самых удачливых покупателей 82-го тура наградили в минском "Е-сити" – ключи и документы вручил руководитель пресс-службы "Евроопт" Егор Хрусталев
Самых удачливых покупателей 82-го тура наградили в минском "Е-сити" – ключи и документы вручил руководитель пресс-службы "Евроопт" Егор Хрусталев

Для многодетной семьи Шостак из Минска вечер 21 августа станет той самой памятной датой, о которой близкие будут вспоминать еще долго: "А помнишь, как наш папа пошел в тренажерный зал, и тут случилось такое!". Случилось то, о чем семья мечтает уже 18 лет - у нее появилось собственное жилье.

- Когда в студии разыгрывали призы, я в этот момент был в тренажерном зале, телефон оставил дома, за трансляцией не следил. Прибегает жена и кричит: "Бросай все скорее. Мы выиграли квартиру!" Да ладно! - смеется счастливчик Сергей Шостак из Минска.

В игру "Удача в придачу!" Сергей Шостак играет с первого дня – и через два года дождался главный приз!
В игру "Удача в придачу!" Сергей Шостак играет с первого дня – и через два года дождался главный приз!

Сергею Александровичу 42 года, он директор шиномонтажа. Признается, "квартирный вопрос" для их семьи самый болезненный, уже четыре года стоят в очереди как многодетная семья, но пока никаких перспектив, что Шостак получат заветные ключи. Но розыгрыш 82 тура сотворил чудо!

- Жена от счастья каждые пять минут падала в обморок, все звонят и задают один и тот же вопрос: "Это правда?" Дочка, которая отдыхает в Одессе с подружками, сразу же попросила прислать видео розыгрыша по "Вайберу". Только младший, 4-летний ребенок, до конца не понимает, что произошло, - улыбается победитель Сергей Шостак.

В "Удача в придачу!" мужчина играет с первого дня, однажды даже выиграл 500 белорусских рублей. И добавляет, любому подарку был бы рад, но на квартиру даже не замахивался. Хотя слышал, как друг коллеги из небольшого городка, выиграл благодаря "Евроопт" столичное жилье. Всегда же кажется: невероятная новость может прийти к кому угодно, но только не к тебе. "Удача в придачу!" ломает все стереотипы.

Покупки в "Евроопт" семья делает постоянно, но даже не замахивалась на квартиру в Минске!
Покупки в "Евроопт" семья делает постоянно, но даже не замахивалась на квартиру в Минске!

- Когда только открылся "Евроопт", мы завели карточку с 5% скидкой как многодетная семья. Понятно, когда в семье 5 человек, покупки делаются постоянно. У нас быстро разлетается молоко, масло, кефир, макароны, поэтому в игре участвует по 8-12 кодов каждую неделю. "Средняя дочка очень любит какао, именно оно было "товаром удачи" в этом туре и принесло нам суперприз", - говорит Сергей Александрович.

Теперь семья Шостак хозяева квартиры по ул. Ильянская, 6. По словам победителя, они вряд ли переедут туда все вместе.

- Одно могу сказать: продавать квартиру точно не буду. Старшей дочке 23 года, она уже взрослая совсем. Вдруг решим ей отдать? Нужно еще подумать, - отмечает Сергей.

В этом доме на ул. Ильянская, 6 живет уже немало победителей игры от "Евроопт"!
В этом доме на ул. Ильянская, 6 живет уже немало победителей игры от "Евроопт"!

Кто же откажется от жилья, которое находится рядом с водохранилищем "Дрозды"? Здесь можно отдохнуть от шумной городской суеты: прогуляться по парку, прокатиться по велодорожке, посидеть на берегу водохранилища. И познакомиться с другими счастливчиками, которые сорвали главный приз в игре "Удача в придачу!" и поселились по счастливому адресу - улица Ильянская.

"Месяц всем говорила: "Красненькая машинка будет моя". И я ее выиграла!"

Победная речь Ирине Токарь из Белоозерска дается с трудом. Она счастлива быть в списке победителей, но все еще не верит - это не сон, не розыгрыш, это реальность.

Шоколадка помогла бухгалтеру Ирине Токарь из Белоозерска сменить старое авто на новое!
Шоколадка помогла бухгалтеру Ирине Токарь из Белоозерска сменить старое авто на новое!

- Знакомый успел мне дозвониться быстрее ведущего, говорит: "Представляешь, Токарь Ирина Владимировна выиграла автомобиль!" А я же Ивановна, значит, кому-то повезло другому, розыгрыш закончился, - вспоминает Ирина Токарь.

Но не тут-то было, на связь вышел ведущий Дмитрий Кохно, и дальше у 52-летнего бухгалтера Белоозерского энергомеханического завода земля ушла из-под ног. Ирина Ивановна выиграла красный "Хендэ Крета". Видимо, знакомый женщины от счастья перепутал отчества.

- Месяц всем в шутку говорила: "Красненькая машинка будет моя". Дети и внуки смеялись, но, когда "Евроопт" показывал все авто, которые разыгрывает, я смотрела на красненькую, она была сама красивая, и я ее выиграла! - заливисто хохочет Ирина Ивановна.

Можно сказать, ее к победе привели внуки. Год назад модные яркие бонстики захватили и семью Ирины Токарь, дети стали просить бабушку пополнить коллекцию и ей пришлось зарегистрировать карточку. Правда, получилось не с первого раза, зато с тех пор она стала участницей игры "Удача в придачу!".

- Играла ради шутки, без всякой надежды. Конечно, хотелось машину, но это так, мечты. Наше авто совсем старенькое, вот-вот развалится. Я часто повторяла: нужно собирать деньги на новое, но они как-то не собирались, - улыбается Ирина Ивановна.

У победительницы есть права, но за рулем нового внедорожника будут сидеть сыновья и катать маму на любимой "красненькой машине". В Белоозерске три магазина "Евроопт", можно будет купить "товар удачи" в каждом и испытать свои шансы еще раз. Кстати, победу женщине принесла шоколадка.

"На старой машине на море не доехали бы, а на новой - запросто"

В отличие от предыдущей победительницы 28-летний Максим Плоский из Гомеля верил, что однажды ему позвонят из минской студии в "Е-сити" с ошеломляющей новостью. Молодой человек не раз следил за прямым эфиром, однако его фамилия на экране так и не появлялась.

Покупки в "Евроопт" уже не раз приносили призы работнику "Гиппо" Максиму Плоскому из Гомеля
Покупки в "Евроопт" уже не раз приносили призы работнику "Гиппо" Максиму Плоскому из Гомеля

- В этот раз видел "ВКонтакте" о начале розыгрыша "Удача в придачу!", решил не смотреть. Подумал еще, когда я у экрана, ничего не выигрываю, занялся домашними делами. Тут прибегает ребенок с моим телефоном, пока он играл в игры, позвонили из студии. Я точно выиграл автомобиль? - весело спрашивает Максим.

Точно. Теперь синий внедорожник сменит минскую прописку на гомельскую. За покупки в молодой семье отвечает глава семейства, он сам ходит по магазинам.

- Я работаю грузчиком в "Гиппо", а основные покупки из-за розыгрыша "Удача в придачу!" делаю в "Евроопте". Интересная игра: ничего делать не надо, только про "товар удачи" не забывать и все. В прошлом году мы так выиграли 2 билета на концерт Григория Лепса, несколько сертификатов по 5-10 рублей. Казалось бы, ничего уже не светит, - смеется Максим Плоский.

В этот раз у семьи покупка была на 80 рублей, брали не только продукты, 5-летнего сына нужно было собрать в детский сад, купить канцтовары. Один из восьми кодов стал выигрышным.

- Не поверите, в день розыгрыша прошел техосмотр на своей старенькой машине KIA 1996 года, до нее ездил на "Жигулях". Мы так хотели новый автомобиль, но финансы… - улыбается Максим. - Уже с женой обсудили, что следующим летом едем отдыхать в Украину. На старой машине на море не доехали бы, а на новой - запросто.

"У меня не было шанса, всего один код"

Не заметить оранжевый внедорожник "Хендэ Крета" на улицах Березы будет невозможно. Эта машина сразу бросается в глаза, и оторвать взгляд уже нереально. После прямого эфира весь город знает: за рулем авто 27-летний победитель Артем Маковчик.

Всего один игровой код в этом туре обернулся для Артема Маковчика из Березы новеньким внедорожником!
Всего один игровой код в этом туре обернулся для Артема Маковчика из Березы новеньким внедорожником!

- У меня не было ни шанса, ни надежды, всего один код. В воскресенье с женой зашли в "Евроопт" за мелочевкой, про "товар удачи" вспомнили уже на кассе, взяли шоколадку, заплатили 15 рублей. Обычно у нас много кодов, поэтому в этот раз ни на что не рассчитывали, - рассказывает Артем, который сейчас временно не работает.

О том, что единственный код помог им выиграть автомобиль, жена Артема поверила не сразу. И только, когда пару наперебой стали поздравлять родные, супруга от радости бросилась на шею к мужу.

- В "Евроопт" хожу по привычке, до свадьбы жил с родителями, магазин был через дорогу. Потом женился, переехал, а все равно ноги ведут в "Евроопт". Жена иногда спрашивает: неужели в городе нет других супермаркетов? - улыбается Артем Маковчик.

Зачем изменять старым добрым традициям, если они помогают выигрывать ослепительный внедорожник?

"Собирался ехать покупать авто и тут звонок: "Вы победитель!"

- У меня шок, эмоции на грани, все так неожиданно и удачно. Представляете, отпросился чуть пораньше с работы, договорился о встрече с продавцом и собирался ехать покупать автомобиль, а тут звонок: "Вы победитель!" - строитель Андрей Каленчук готов кричать от радости.

Синий "Хендэ Крета" стал первым авто в жизни строителя Андрея Каленчука из деревни Жадейки
Синий "Хендэ Крета" стал первым авто в жизни строителя Андрея Каленчука из деревни Жадейки

Для 23-летнего парня из деревни Жадейки Гродненской области синий внедорожник "Хендэ Крета" - первый автомобиль в жизни. Повезло, так повезло.

- Полтора года мы с женой собирали деньги, так хотелось купить машину. Права у меня есть, авто - нет, - рассказывает Андрей Каленчук.

Два года назад супруга Андрея настояла, чтобы он зарегистрировал карточку и присоединился к игре. Теперь парень шутит - иногда жену нужно слушать, может дать правильный совет. Мечту им помог осуществить кофе, который был выбран "товаром удачи" в прошлом туре.

- Как все классно получилось: захотели купить любимый кофе - купили, захотели авто - получили бесплатно! - смеется Андрей.

Сейчас молодая семья снимают квартиру в Гродно, вся их большая семья уже поспешила поздравить и пригласить в гости.

- Все говорят одно и тоже: "Приезжайте! Покажите внедорожник".

Первым делом поеду к родителям в деревню, к бабушкам, к родителям жены. Начнем наше путешествие с самых близких и главных для нас людей, пусть они порадуются. Как нам не хватало автомобиля! Мои родители живут в 150 километрах от Гродно, прямой транспорт не ходит, добраться можно только с пересадками, - делится с нами Андрей Каленчук. - А какие возможности сразу с машиной появятся! Она большая, можно продукты положить, как раз скоро начнут копать картошку, будет куда мешок молодой картошки забросить!

"Мама всю жизнь мечтала об автомобиле"

За покупками в "Евроопт" 78-летняя Любовь Гавриловна Козич из Гродно ездит вместе с сыном и внуками раз в неделю.

Возить на выигранном автомобиле Любовь Козич из Гродно будут, скорее всего, уже внуки
Возить на выигранном автомобиле Любовь Козич из Гродно будут, скорее всего, уже внуки

- Мама играет с момента появления игры, однажды выиграла 2 рубля на телефон, - рассказывает ее сын Леонид, пока женщина отдыхает после работы в огороде. Кстати, пока в студии фортуна выбирала победителей, Любовь Гавриловна занималась грядками.

О том, что она теперь владелица красного внедорожника, поверила не с первого раза.

- Мама всю жизнь мечтала об автомобиле. Помню, как лет тридцать назад все время говорила, что нужно пойти учиться в автошколу и купить машину. Не сложилось. Тогда, в советское время, не каждый мог позволить себе такую покупку, ее мечта казалось нереальной. Видите, а на старости лет она осуществилась, - отмечает Леонид. - Удивительно, удачу принесло то, что никогда не покупаем - оливки. Просто машинально их бросили в корзинку.

Скорее всего, свой автомобиль Любовь Гавриловна отдаст внукам.

Квартира в Минске может стать вашей!

Квартира в Минске, 5 автомобилей и более 20 000 денежных призов будут разыграны уже 28 августа. Запасайтесь игровыми кодами!
Квартира в Минске, 5 автомобилей и более 20 000 денежных призов будут разыграны уже 28 августа. Запасайтесь игровыми кодами!

Игра "Удача в придачу!" продолжается! Следующий розыгрыш - уже 28 августа! В 83 туре будут разыграны более 20 тысяч денежных призов, пять внедорожников и квартира в Минске. Правила участия просты: с 20 по 26 августа делайте покупки в магазинах "Евроопт" и "Бруснiчка", интернет-гипермаркетах "Е-доставка" и "ГиперМолл" на сумму не менее 10 рублей. Чем больше покупок, тем больше кодов и шансов на успех. И не забывайте про "товар удачи". В этот раз победу будет приносить продукция компаний Rikki, Gusto, Roshen, Rexona, Café Primero и "Мелочи жизни".

Розыгрыш призов 83-го тура игры "Удача в придачу!" состоится 28 августа в 18.20 в ТРЦ "Е-сити" по адресу г. Минск, ул. Денисовская, 8. Спешите за покупками, ведь каждая из них может стать счастливой!

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