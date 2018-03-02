"Женщин года-2017" столицы чествовали во Дворце Республики

2 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Победительницы городского этапа республиканского конкурса "Женщина года-2017" были торжественно награждены сегодня на праздничном мероприятии во Дворце Республики, передает корреспондент БЕЛТА.

"Женщины столицы во всех сферах деятельности своим трудом, талантом и усилиями добиваются не только личных успехов, - отметил председатель Мингорисполкома Андрей Шорец. - Они вносят существенный вклад в благосостояние и развитие Минска". Он поблагодарил присутствующих за любовь к своему городу, желание сделать его лучше, уютнее и краше и поздравил всех собравшихся с наступающим праздником.

Конкурс проводился по нескольким номинациям. "Женщиной в науке" названа заведующая кафедрой химической переработки древесины Белорусского государственного технологического университета, доктор технических наук, профессор Наталья Черная. Ее многолетняя научная творческая инициатива и профессиональное мастерство не раз отмечались на уровне Министерства образования.

В номинации "Лидерство и успешное руководство" отмечены сразу две жительницы столицы. Это директор производственного республиканского унитарного предприятия "Минскинтеркапс" Ирина Подобед, а также главный врач 5-й городской детской поликлиники Юлия Готовко.

Заведующая отделением портальной гипертензии 9-й городской клинической больницы Елена Авдей стала лауреатом в номинации "Спасая жизнь". Она первая и единственная женщина хирург, выполняющая трансплантацию печени в Беларуси. В номинации "Духовность и культура" победителем названа редактор отдела культуры журнала "Гаспадыня" Валентина Поликанина, автор 13 книг стихов и прозы, лауреат республиканских и международных премий. В номинации "Материнская слава" отмечена Татьяна Ромашка - женщина, которая вместе с супругом воспитывает 8 приемных детей.

Награжденные признались, что чувствуют радость и смущение, а еще благодарность всем тем, с кем они бок о бок трудятся на благо общества и добиваются успеха.

Минская городская организация ОО "Белорусский союз женщин" в составе первичек объединяет тысячи активных и неравнодушных женщин. Организация инициирует проекты в поддержку материнства и детства, сохранения преемственности поколений, популяризации женского движения, в поддержку здорового образа жизни. Городской этап республиканского конкурса "Женщина года" - один из них. Это поощрение минчанок, добившихся значительных успехов в различных сферах деятельности.-0-