Женщин отличает более ответственное отношение к делу и надежность - Павел Легкий

6 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Женщин отличает более ответственное отношение к делу и надежность. Такое мнение высказал сегодня заместитель министра информации Павел Легкий в Минске на круглом столе, приуроченном к Международному дню женщин, передает корреспондент БЕЛТА.
Замминистра признался, что ему проще находить общий язык в коллективе с мужчинами, однако работа с женщинами имеет ряд преимуществ. "Женщины гораздо реже подводят. Надежность, умение ответственно относиться к делу - вот что вас отличает", - отметил Павел Легкий. Была затронута и тема отличий в работе мужчин и женщин в журналистике. "Журналистика была бы менее интересной, если бы в ней не чувствовалась женская рука", - добавил он.
Круглый стол "Мир глазами женщин" проходит сегодня в пресс-центре Дома прессы. В нем принимают участие депутат Палаты представителей Национального собрания Анна Старовойтова и представительницы руководства ведущих СМИ Беларуси. "Я благодарен тому, что есть такие праздники, которые напоминают нам, мужчинам, что есть в мире красота. Что он более яркий и красочный, чем мы порой видим", - заключил Павел Легкий. Он сердечно поздравил присутствующих дам и всех представительниц прекрасного пола с наступающим 8 Марта.-0-
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