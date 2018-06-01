Женская организация Беларусбанка ко Дню защиты детей проводит благотворительные акции

1 июня, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Женская организация Беларусбанка проводит мероприятия, приуроченные к Международному дню защиты детей. Об этом БЕЛТА сообщили организаторы.
"1 июня объявлен марафон добрых дел - добровольный сбор пожертвований для помощи детям, больным ДЦП. Проведение благотворительных марафонов стало традицией. Ранее мы передавали собранные женской общественностью средства Белорусскому детскому хоспису, - сказала председатель ОО БСЖ Беларусбанка Марина Ленчевская. - Люди охотно откликаются на добрые дела. Показательно, что не только женщины включались в проект, но и мужчины. Надеюсь, что и на этот раз мы сможем собрать серьезную сумму, чтобы поддержать семьи, у которых дети страдают таким страшным недугом".
Организация также окажет помощь несовершеннолетним, потерявшим родителей, которые были сотрудниками Беларусбанка.
Кроме того, первичка Белорусского союза женщин в Беларусбанке проводит акцию "Книга - лучший друг" по формированию библиотечек для детей. "Наши адресаты - социальные приюты, школы-интернаты для детей-сирот, детские медицинские учреждения, - пояснила Марина Ленчевская. - При доминировании гаджетов книга все же остается главным источником знаний. Кстати, на специальной карточке-вкладыше каждый может написать слова поддержки и пожелания адресату".
К Международному дню защиты детей женская организация Беларусбанка и женский мотоклуб AnGirls Белорусского союза женщин реализуют специальный проект, который включает презентацию клуба и фотосессию с его участницами на площадке Центрального ботанического сада.-0-
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