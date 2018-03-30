30 марта, Минск /Юлия Дыленок - БЕЛТА/. Жилье для более чем 7 тыс. многодетных семей планируется построить в Беларуси в 2018 году. Об этом заявил сегодня журналистам начальник управления жилищной политики Министерства архитектуры и строительства Александр Горваль, передает корреспондент БЕЛТА.

"По состоянию на начало прошлого года в очереди было 30,5 тыс. многодетных семей, на начало текущего года - уже 34,8 тыс. С одной стороны, очередь нарастает, с другой - мы считаем, что это следствие стимулирования рождения третьего, четвертого и последующих детей жилищными программами, которые существуют в республике. На этот год запланировано построить жилье для 7 тыс. 29 многодетных семей. На следующий период рассматривается вопрос, чтобы было от 7 до 10 тыс.", - отметил Александр Горваль.

Также, по его мнению, необходимо искать варианты еще более активного стимулирования деторождения. "Есть компенсации по кредитам на строительство жилья при рождении детей. Но, наверное, надо увеличить объем. Потому что государству дешевле вложиться в увеличение народонаселения, чем потом бороться с демографическими проблемами. Поэтому рассматриваются вопросы увеличения государственной поддержки на строительство жилья при рождении детей", - сказал начальник управления.-0-