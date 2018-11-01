"Жилье достанется годовалому сыну. Теперь он завидный жених!" Мама в декрете выиграла квартиру от "Евроопт"

Молодая мама Анна Ошерова регулярно делает покупки в онлайн-гипермаркете "Е-доставка" - одна из них обернулась квартирой в Минске!

Розыгрыш 92-го тура игры "Удача в придачу!" стал настоящей сенсацией для покупателей онлайн-гипермаркетов “Е-доставка” и “ГиперМолл”. Благодаря заказам, оформленным через "Е-доставку", молодая мама Анна Ошерова из Минска выиграла квартиру, столичный контролер-кассир в магазине “Евроопт” Ольга Шаплавская - внедорожник! Еще одна великолепная машина досталась покупателю “ГиперМолла” Александру Кирееву из городского поселка Корма Гомельской области. Но это не все хорошие новости! В число победителей, сделавших покупки в магазине "Евроопт", также вошли три человека: пенсионерка Татьяна Дмитриева из Новополоцка, плотник Игорь Шафранов из Мозыря и преподаватель Валентина Гладкая из Минска.

Ключи от выигранных автомобилей и квартиры победителям 92-го тура в минском "Е-сити" вручил руководитель пресс-службы "Евроопт" Егор Хрусталев

Счастливчики были определены во вторник, а уже в четверг они приехали на торжественную церемонию в столичный “Е-сити” на ул.Денисовской, 8. Кстати, главная победительница Анна Ошерова впервые сюда шла в новом для себя статусе. Анна живет рядом с торговым центром, где расположена студия игры "Удача в придачу!" . Обычно девушка приходит сюда за покупками, а сегодня - за ключами от квартиры! Победителям под бурные аплодисменты были вручены ключи и документы от выигранных автомобилей и квартиры. И приятный бонус: платить налоги за призы не придется, это уже сделал “Евроопт”.

Удача улыбнулась Анне Ошеровой прямо на день рождения маленького сына!

- Если кто-то будет читать нашу историю, не поверит. Будто это самая настоящая постановка! Я бы и сама засомневалась, - смеется победительница минчанка Анна Ошерова.

В этот раз удача выбрала самый подходящий момент, когда и к кому прийти. Во вторник вечером семья Анны собралась за праздничным столом: отмечали первый день рождения маленького сына. Вся квартира была украшена яркими воздушными шарами, царила атмосфера праздника и сказки. И тут раздался звонок!

- Эмоции просто невероятные, описать их невозможно. Одно слово - счастье, - говорит Анна Ошерова.

На том конце провода сообщили сногсшибательную новость - Анна выиграла квартиру в Минске! Мама в декретном признается: она верила в удачу других людей, но только не в свою. Казалось, ничего подобного с самой Анной случиться не может. Но игра "Удача в придачу!" уже в который раз доказывает, что нет ничего невозможного.

Сегодня молодая мама вместе с родными смогла оценить свою новенькую квартиру. "Эмоции просто невероятные, описать их невозможно. Одно слово – счастье!"

- Раз в неделю обязательно заказываю продукты на дом, очень удобно. Из магазина много пакетов не унесешь, а тут прямо домой все привозят. Можно сказать, беру все продукты подряд: воду, молоко, хлеб, - перечисляет минчанка.

После розыгрыша 92-го тура счастливая статистика выглядит так - это уже шестая квартира, которую выиграли покупатели онлайн-гипермаркетов “Е-доставка” и “ГиперМолл”!

- Мы живем недалеко от "Е-сити", как-то, забегая в магазин за продуктами, видела розыгрыш в прямом эфире. Но близко не подходила, думала, такое счастье мне не светит, - вспоминает Анна Ошерова. - А однажды в компании кто-то рассказывал: "Моя тетя выиграла квартиру от "Евроопт". Я еще подумала: "Ну и хорошо. Здорово!"

Сегодня Анна Ошерова сама принимает поздравления с чудесной победой. Кстати, собственное жилье у победительницы есть, что делать с выигрышем - семья решила моментально.

- Новая квартира достанется годовалому сыну! Не зря же все случилось в его день рождения. Теперь он у нас завидный жених, - смеется молодая мама.

Жилье находится по ул. Академика Карского, 8. Этот адрес хорошо известен победителям игры "Удача в придачу!", в счастливом доме находится не одна квартира, разыгранная в популярной игре. В микрорайоне Сухарево есть все, чтобы чувствовать себя комфортно: хорошо развит общественный транспорт, здесь находятся новые школы, детские сады, современная поликлиника. А до гипермаркета “Евроопт”, что на Монтажников, 2, рукой подать.

Просторная квартира находится в современной новостройке в удобном и развитом микрорайоне Сухарево

"Пока обслуживала покупателей на кассе, выиграла машину!"

- Я после победы была немного в стрессовом состоянии, с трудом верила в удачу, немного "зависла" от такой новости, - с улыбкой рассказывает минчанка Ольга Шаплавская, контролер-кассир в магазине “Евроопт”.

Контролер-кассир Ольга Шаплавская из Минска выиграла стильный внедорожник прямо на рабочем месте

Дозвониться до победительницы в прямом эфире оказалось непростой задачей. Ольга была настолько занята на работе, что поставила телефон на вибрацию и не обращала на него внимания.

- Представляете, пока обслуживала покупателей на кассе, выиграла машину! - не скрывает радостных эмоций Ольга. - А потом вижу звонок от начальницы, конечно, сняла трубку: "Оля, ты в курсе, что стала победительницей? Тебе никто не может дозвониться!"

И посыпались звонки с поздравлениями от коллег, друзей, родных. Счастливая победительница доработала до конца смены и только потом прибежала домой, чтобы в очередной раз обсудить с близкими свою победу. Выходила она на работу, будучи хозяйкой одной машины, а вернулась - уже с двумя автомобилями.

- Считала себя невезучим человеком, - говорит Ольга Шаплавская.

Но теперь эти слова можно забрать. 92-й тур игры "Удача в придачу!" доказал обратное: очень даже счастливая! Несмотря на то, что Ольга сама работает в магазине "Евроопт", услугами онлайн-гипермаркета “Е-доставка” пользуется частенько. Одна из таких покупок и стала выигрышной!

- На работе не всегда вспомнишь, что нужно купить. А домой придешь, спокойно закажешь по интернету, если что-то забудешь - отредактируешь заказ. Для меня “Е-доставка” и “ГиперМолл” - это возможность не мотаться с тяжелыми сумками по городу. Детям всегда беру что-нибудь вкусное и сладкое, коту - корм, - рассказывает контролер-кассир.

Ольга Шаплавская не единственный сотрудник холдинга "Евроопт", которому улыбнулась удача. Из 40 тысяч специалистов - 11 посчастливилось выиграть суперприз. Для сравнения, в целом за время игры "Удача в придачу!" были разыграны и вручены победителям уже 291 автомобиль и 72 квартиры в Минске.

"Люди ходят в "Евроопт" с надеждой: "А вдруг и мне повезет?"

Еще одним обладателем автомобиля “Джили Эмгранд” стал Александр Киреев из городского поселка Корма Гомельской области, который работает начальником местной энергоинспекции.

Начальнику районной энергоинспекции Александру Кирееву из городского поселка Корма победу принесла покупка в интернет-гипермаркете "ГиперМолл"

- Мы как раз ехали за покупками в "Евроопт" в агрогородок Довск, он от нашего дома в километрах 17-20, когда прямо в пути нам сообщили: я выиграл автомобиль! - говорит Александр Климентьевич.

Вот уже несколько лет его семья закупается в "Евроопте", за покупками Киреевы ездят то в Довск, то в Чечерск. А еще очень активно пользуются “ГиперМоллом”.

- Ребята там работают просто отличные! Все привозят домой вовремя, цены хорошие, плюс нравятся постоянные скидки, приезжаешь домой после работы, а все уже есть, - отмечает достоинства онлайн-гипермаркета Александр Киреев.

У мужчины есть собственная баня, накануне розыгрыша он решил наконец-то заказать в “ГиперМолле” банные принадлежности, к которым давно приглядывался, а заодно взял "товар удачи" - кукурузу. Она-то и принесла победу.

- Люди ходят в "Евроопт" с надеждой: "А вдруг и мне повезет?" Должно же счастье когда-нибудь улыбнуться, - рассуждает Александр Климентьевич. - У меня 13 ноября день рождения, исполнится 55 лет, машина - как под заказ, будет подарком на праздник. Я хоть и родился 13-го, но никогда не считал это число несчастливым, наоборот.

У победителя уже есть автомобиль, но одно дело сидеть за рулем уже подержанной машины и совсем другое - быть водителем нового “Джили Эмгранд”. Как вспоминает Александр Киреев, после выхода программы им поступало "семь звонков в минуту", у жены от волнения руки тряслись.

Зато сейчас, когда ключи от внедорожника уже вручены, можно расслабиться и улыбнуться. Тем более, удача пришла к Александру Климентьевичу прямо перед отпуском. Мужчина уезжает в санаторий счастливый и довольный, на работу он вернется уже на новом авто.

"Было предчувствие, что выиграю, но близкие на это не реагировали"

Несколько лет назад подруга Татьяны Дмитриевой из Новополоцка Витебской области предложила присоединиться к игре "Удача в придачу!" . А скоро пенсионерка Татьяна Семеновна и сама стала агитировать других людей испытать свою удачу.

Пенсионерка Татьяна Дмитриева из Новополоцка свою удачу ждала несколько лет!

- Я говорила: "Давайте, пробуйте!" Вот недавно зарегистрировали сестру. Хотя прекрасно понимаю, магазины "Евроопт" открываются по всей стране, значит, покупателей больше, шансов на победу меньше, и тем не менее, - говорит Татьяна Дмитриева.

Связаться с женщиной в прямом эфире не получилось. Она забыла дома телефон, вышла на улицу, а когда вернулась - только успевала отвечать на звонки и поздравления. В реальность событий Татьяна Семеновна поверила не сразу, думала, ее разыгрывают.

- Хотя накануне было предчувствие, ходила по дому и говорила: "Я на этой неделе выиграю большую сумму денег!" Близкие на это никак не реагировали, - смеется победительница.

И зря. Теперь под окном Татьяны Дмитриевой будет стоять автомобиль, семье еще предстоит решить, как им лучше распорядиться.

В 92-м туре у женщины было 5 кодов, а победу принес мармелад, который был "товаром удачи".

"Раз жена ходила в магазин, значит, машина достанется ей"

- Первый раз в жизни что-то выиграл и сразу такой приз! Не верится, - делится своими эмоциями Игорь Шафранов, плотник из Мозыря.

Многодетной семье Шафрановых из Мозыря практичный внедорожник очень пригодится!

Вечером во вторник жизнь в многодетной семье текла свои ходом: дети смотрели мультфильмы, жена Игоря Федоровича - кино, а сам глава семьи только вернулся с работы и сел ужинать. Когда на телефоне стали высвечиваться незнакомые номера, мужчина передал трубку жене: "Поговори, хочется нормально поесть". Мгновение - и уже стало не до еды. Игорь Шафранов выиграл “Джили Эмгранд”!

- Мы давно играем, как многодетная семья получили скидку в 5%, поэтому все время ходим в "Евроопт". Нравятся цены, акции и еще то, что магазин прямо возле дома, - рассказывает Игорь Шафранов. - Кому достанется машина? Жене! Раз она ходила в магазин за продуктами, значит, победа ее.

Права есть у обоих супругов, не так давно они обсуждали, что пора менять их автомобиль.

- Дети после победы засыпали вопросами: "А кто будет ездить на новой машине? А когда мы поедем на передачу? А нас покажут по телевизору?" - смеется Игорь Федорович.

Конечно, покажут. Ведь Шафрановы вошли в историю победителей народной и такой любимой игры "Удача в придачу!" .

"Никогда не думала, что такое может произойти со мной!"

За розыгрышем призов 92-го тура преподаватель из Минска Валентина Гладкая не следила, наоборот, женщина была так занята на работе, что выключила телефон. А когда увидела много пропущенных звонков с незнакомого номера, удивилась. Кто бы это мог быть? Конечно, "Удача в придачу!" .

Преподаватель Валентина Гладкая из Минска и не мечтала, что в их семье появится новенький автомобиль прямо из салона!

- А потом прочла смс о выигрыше, но чувств особых не было, потому что не было осознания победы. Это длилось недолго, - смеется Валентина Владимировна. - Мои дети были в таком восторге, что сама подзарядилась их эмоциями. Я выиграла машину!

Преподаватель из Минска играет уже давно, но до розыгрыша 92-го тура - безрезультатно.

- Никогда не думала, что такое может произойти со мной! - признается женщина.

Недавно возле ее дома открылся просторный "Евроопт", Валентина Владимировна часто заходит туда за продуктами. Например, в воскресенье забегала взять, как она говорит, "стандартный набор" и положила в корзину "товар удачи".

- На всякий случай всегда его беру, - уточняет победительница.

И в этот раз "на всякий случай" обернулся прекрасной победой. Водительских прав у Валентны Владимировны нет, зато у сына есть. К тому же он очень хотел поменять свой автомобиль.

- Кто бы мог подумать, что у нас появится новый автомобиль? Это же просто мечта! - ликует победительница.

Квартира в Минске и пять внедорожников - это не все призы, которые были разыграны в 92-м туре. Кроме этого, покупателям магазинов "Евроопт" и "Бруснiчка", а также онлайн-гипермаркетов "Е-доставка" и “ГиперМолл” достались более 20 тысяч денежных призов.

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93-й тур уже стартовал, а это значит, пришло время делать выгодные покупки. Ведь любая из них может принести невероятную победу. Истории сотен белорусов доказывают, чем больше кодов, тем больше шансов на победу. Что нужно сделать, чтобы испытать свою удачу?

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