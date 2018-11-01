Мобильная версия
ПогодаПогода
КурсыКурсы
ГороскопГороскоп
ТВ-гидТВ-гид
ФотохроникаФотохроника
ПРОЕКТЫ
ГОСОРГАНЫ
Новости Беларуси
1 ноября 2018, Чт
+11°C
Сплошная облачность EUR 2.4085
USD 2.1191
RUB 3.2305
Главное
Во время встречи Беларуси и Молдове надо браться за новые проекты и выходить на товарооборот в $500 млн - Лукашенко
Президент
Председатель МКБ Ишингер впечатлен позицией Президента Беларуси по ситуации в Украине
Политика
Беларусь и Казахстан будут развивать сотрудничество в инновационной сфере
Экономика
"Жилье достанется годовалому сыну. Теперь он завидный жених!" Мама в декрете выиграла квартиру от "Евроопт"
Общество
На БелАЭС приступили к сборке реактора первого энергоблока
Экономика
Официальный сайт Республики Беларусь
Лента новостей
Белорусские народные сказки издадут в Белграде на сербском языке
16:15 Культура
Парламент Армении повторно не избрал Пашиняна премьер-министром
16:13 В мире
Новым директором "Славянского базара в Витебске" стал Глеб Лапицкий
16:04 Культура
Локальные конфликты могут стать источником мировых проблем - эксперты
16:04 Политика
Минчанин сделал в городе 27 закладок с психотропом
15:57 Происшествия
"Белпочта" начала прием заказов на поздравление от Деда Мороза
15:49 Общество
ФОТОФАКТ: Стена гомельской школы стала полотном для художника из Пинска
15:40 Регионы
Единый комбинат школьного питания создан в Минске
15:26 Регионы
Участники экологической акции заложат аллею в парке 1000-летия Бреста
15:12 Регионы
Германский опыт образовательного города-мастерской по деменции презентован в Минске
15:07 Общество
Авоська советского человека
14:56 Общество
"Жилье достанется годовалому сыну. Теперь он завидный жених!" Мама в декрете выиграла квартиру от "Евроопт"
14:50 Общество
На БелАЭС приступили к сборке реактора первого энергоблока
14:44 Экономика
Семинары по реализации декрета о содействии занятости населения проходят в регионах
14:39 Общество
Белорусам предложили выбрать лучшего врача
14:25 Общество
Житель Могилевской области выманил в интернете деньги у тысячи человек
14:24 Происшествия
Инфляция до конца года сохранится ниже прогнозных значений - Нацбанк
14:19 Экономика
Ереван, скорее всего, отзовет генсекретаря ОДКБ Юрия Хачатурова
14:17 Политика
Организации "Белнефтехима" в январе-сентябре увеличили экспорт товаров на 28,3%
14:16 Экономика
Конкурентами Минска за проведение футбольного Суперкубка-2021 будут Белфаст, Харьков и Хельсинки
14:14 Спорт
Все новости
Темы
Мюнхенская конференция по безопасности Мюнхенская конференция по безопасности
Борьба с незаконным оборотом наркотиков Борьба с незаконным оборотом наркотиков
Новый год Новый год
Содействие занятости населения Содействие занятости населения
Строительство АЭС в Беларуси Строительство АЭС в Беларуси
Выход Великобритании из ЕС Выход Великобритании из ЕС
Все темы
Сайт Президента Беларуси
Портал союзного государства
Исполком СНГ
Национальный правовой интернет-портал
СМИ Беларуси

"Жилье достанется годовалому сыну. Теперь он завидный жених!" Мама в декрете выиграла квартиру от "Евроопт"

Общество 01.11.2018 | 14:50
Молодая мама Анна Ошерова регулярно делает покупки в онлайн-гипермаркете "Е-доставка" - одна из них обернулась квартирой в Минске!
Молодая мама Анна Ошерова регулярно делает покупки в онлайн-гипермаркете "Е-доставка" - одна из них обернулась квартирой в Минске!

Розыгрыш 92-го тура игры "Удача в придачу!" стал настоящей сенсацией для покупателей онлайн-гипермаркетов “Е-доставка” и “ГиперМолл”. Благодаря заказам, оформленным через "Е-доставку", молодая мама Анна Ошерова из Минска выиграла квартиру, столичный контролер-кассир в магазине “Евроопт” Ольга Шаплавская - внедорожник! Еще одна великолепная машина досталась покупателю “ГиперМолла” Александру Кирееву из городского поселка Корма Гомельской области. Но это не все хорошие новости! В число победителей, сделавших покупки в магазине "Евроопт", также вошли три человека: пенсионерка Татьяна Дмитриева из Новополоцка, плотник Игорь Шафранов из Мозыря и преподаватель Валентина Гладкая из Минска.

Ключи от выигранных автомобилей и квартиры победителям 92-го тура в минском "Е-сити" вручил руководитель пресс-службы "Евроопт" Егор Хрусталев
Ключи от выигранных автомобилей и квартиры победителям 92-го тура в минском "Е-сити" вручил руководитель пресс-службы "Евроопт" Егор Хрусталев

Счастливчики были определены во вторник, а уже в четверг они приехали на торжественную церемонию в столичный “Е-сити” на ул.Денисовской, 8. Кстати, главная победительница Анна Ошерова впервые сюда шла в новом для себя статусе. Анна живет рядом с торговым центром, где расположена студия игры "Удача в придачу!". Обычно девушка приходит сюда за покупками, а сегодня - за ключами от квартиры! Победителям под бурные аплодисменты были вручены ключи и документы от выигранных автомобилей и квартиры. И приятный бонус: платить налоги за призы не придется, это уже сделал “Евроопт”.

Удача улыбнулась Анне Ошеровой прямо на день рождения маленького сына!
Удача улыбнулась Анне Ошеровой прямо на день рождения маленького сына!

- Если кто-то будет читать нашу историю, не поверит. Будто это самая настоящая постановка! Я бы и сама засомневалась, - смеется победительница минчанка Анна Ошерова.

В этот раз удача выбрала самый подходящий момент, когда и к кому прийти. Во вторник вечером семья Анны собралась за праздничным столом: отмечали первый день рождения маленького сына. Вся квартира была украшена яркими воздушными шарами, царила атмосфера праздника и сказки. И тут раздался звонок!

- Эмоции просто невероятные, описать их невозможно. Одно слово - счастье, - говорит Анна Ошерова.

На том конце провода сообщили сногсшибательную новость - Анна выиграла квартиру в Минске! Мама в декретном признается: она верила в удачу других людей, но только не в свою. Казалось, ничего подобного с самой Анной случиться не может. Но игра "Удача в придачу!" уже в который раз доказывает, что нет ничего невозможного.

Сегодня молодая мама вместе с родными смогла оценить свою новенькую квартиру. "Эмоции просто невероятные, описать их невозможно. Одно слово – счастье!"
Сегодня молодая мама вместе с родными смогла оценить свою новенькую квартиру. "Эмоции просто невероятные, описать их невозможно. Одно слово – счастье!"

- Раз в неделю обязательно заказываю продукты на дом, очень удобно. Из магазина много пакетов не унесешь, а тут прямо домой все привозят. Можно сказать, беру все продукты подряд: воду, молоко, хлеб, - перечисляет минчанка.

После розыгрыша 92-го тура счастливая статистика выглядит так - это уже шестая квартира, которую выиграли покупатели онлайн-гипермаркетов “Е-доставка” и “ГиперМолл”!

- Мы живем недалеко от "Е-сити", как-то, забегая в магазин за продуктами, видела розыгрыш в прямом эфире. Но близко не подходила, думала, такое счастье мне не светит, - вспоминает Анна Ошерова. - А однажды в компании кто-то рассказывал: "Моя тетя выиграла квартиру от "Евроопт". Я еще подумала: "Ну и хорошо. Здорово!"

Сегодня Анна Ошерова сама принимает поздравления с чудесной победой. Кстати, собственное жилье у победительницы есть, что делать с выигрышем - семья решила моментально.

- Новая квартира достанется годовалому сыну! Не зря же все случилось в его день рождения. Теперь он у нас завидный жених, - смеется молодая мама.

Жилье находится по ул. Академика Карского, 8. Этот адрес хорошо известен победителям игры "Удача в придачу!", в счастливом доме находится не одна квартира, разыгранная в популярной игре. В микрорайоне Сухарево есть все, чтобы чувствовать себя комфортно: хорошо развит общественный транспорт, здесь находятся новые школы, детские сады, современная поликлиника. А до гипермаркета “Евроопт”, что на Монтажников, 2, рукой подать.

Просторная квартира находится в современной новостройке в удобном и развитом микрорайоне Сухарево
Просторная квартира находится в современной новостройке в удобном и развитом микрорайоне Сухарево

"Пока обслуживала покупателей на кассе, выиграла машину!"

- Я после победы была немного в стрессовом состоянии, с трудом верила в удачу, немного "зависла" от такой новости, - с улыбкой рассказывает минчанка Ольга Шаплавская, контролер-кассир в магазине “Евроопт”.

Контролер-кассир Ольга Шаплавская из Минска выиграла стильный внедорожник прямо на рабочем месте
Контролер-кассир Ольга Шаплавская из Минска выиграла стильный внедорожник прямо на рабочем месте

Дозвониться до победительницы в прямом эфире оказалось непростой задачей. Ольга была настолько занята на работе, что поставила телефон на вибрацию и не обращала на него внимания.

- Представляете, пока обслуживала покупателей на кассе, выиграла машину! - не скрывает радостных эмоций Ольга. - А потом вижу звонок от начальницы, конечно, сняла трубку: "Оля, ты в курсе, что стала победительницей? Тебе никто не может дозвониться!"

И посыпались звонки с поздравлениями от коллег, друзей, родных. Счастливая победительница доработала до конца смены и только потом прибежала домой, чтобы в очередной раз обсудить с близкими свою победу. Выходила она на работу, будучи хозяйкой одной машины, а вернулась - уже с двумя автомобилями.

- Считала себя невезучим человеком, - говорит Ольга Шаплавская.

Но теперь эти слова можно забрать. 92-й тур игры "Удача в придачу!" доказал обратное: очень даже счастливая! Несмотря на то, что Ольга сама работает в магазине "Евроопт", услугами онлайн-гипермаркета “Е-доставка” пользуется частенько. Одна из таких покупок и стала выигрышной!

- На работе не всегда вспомнишь, что нужно купить. А домой придешь, спокойно закажешь по интернету, если что-то забудешь - отредактируешь заказ. Для меня “Е-доставка” и “ГиперМолл” - это возможность не мотаться с тяжелыми сумками по городу. Детям всегда беру что-нибудь вкусное и сладкое, коту - корм, - рассказывает контролер-кассир.

Ольга Шаплавская не единственный сотрудник холдинга "Евроопт", которому улыбнулась удача. Из 40 тысяч специалистов - 11 посчастливилось выиграть суперприз. Для сравнения, в целом за время игры "Удача в придачу!" были разыграны и вручены победителям уже 291 автомобиль и 72 квартиры в Минске.

"Люди ходят в "Евроопт" с надеждой: "А вдруг и мне повезет?"

Еще одним обладателем автомобиля “Джили Эмгранд” стал Александр Киреев из городского поселка Корма Гомельской области, который работает начальником местной энергоинспекции.

Начальнику районной энергоинспекции Александру Кирееву из городского поселка Корма победу принесла покупка в интернет-гипермаркете "ГиперМолл"
Начальнику районной энергоинспекции Александру Кирееву из городского поселка Корма победу принесла покупка в интернет-гипермаркете "ГиперМолл"

- Мы как раз ехали за покупками в "Евроопт" в агрогородок Довск, он от нашего дома в километрах 17-20, когда прямо в пути нам сообщили: я выиграл автомобиль! - говорит Александр Климентьевич.

Вот уже несколько лет его семья закупается в "Евроопте", за покупками Киреевы ездят то в Довск, то в Чечерск. А еще очень активно пользуются “ГиперМоллом”.

- Ребята там работают просто отличные! Все привозят домой вовремя, цены хорошие, плюс нравятся постоянные скидки, приезжаешь домой после работы, а все уже есть, - отмечает достоинства онлайн-гипермаркета Александр Киреев.

У мужчины есть собственная баня, накануне розыгрыша он решил наконец-то заказать в “ГиперМолле” банные принадлежности, к которым давно приглядывался, а заодно взял "товар удачи" - кукурузу. Она-то и принесла победу.

- Люди ходят в "Евроопт" с надеждой: "А вдруг и мне повезет?" Должно же счастье когда-нибудь улыбнуться, - рассуждает Александр Климентьевич. - У меня 13 ноября день рождения, исполнится 55 лет, машина - как под заказ, будет подарком на праздник. Я хоть и родился 13-го, но никогда не считал это число несчастливым, наоборот.

У победителя уже есть автомобиль, но одно дело сидеть за рулем уже подержанной машины и совсем другое - быть водителем нового “Джили Эмгранд”. Как вспоминает Александр Киреев, после выхода программы им поступало "семь звонков в минуту", у жены от волнения руки тряслись.

Зато сейчас, когда ключи от внедорожника уже вручены, можно расслабиться и улыбнуться. Тем более, удача пришла к Александру Климентьевичу прямо перед отпуском. Мужчина уезжает в санаторий счастливый и довольный, на работу он вернется уже на новом авто.

"Было предчувствие, что выиграю, но близкие на это не реагировали"

Несколько лет назад подруга Татьяны Дмитриевой из Новополоцка Витебской области предложила присоединиться к игре "Удача в придачу!". А скоро пенсионерка Татьяна Семеновна и сама стала агитировать других людей испытать свою удачу.

Пенсионерка Татьяна Дмитриева из Новополоцка свою удачу ждала несколько лет!
Пенсионерка Татьяна Дмитриева из Новополоцка свою удачу ждала несколько лет!

- Я говорила: "Давайте, пробуйте!" Вот недавно зарегистрировали сестру. Хотя прекрасно понимаю, магазины "Евроопт" открываются по всей стране, значит, покупателей больше, шансов на победу меньше, и тем не менее, - говорит Татьяна Дмитриева.

Связаться с женщиной в прямом эфире не получилось. Она забыла дома телефон, вышла на улицу, а когда вернулась - только успевала отвечать на звонки и поздравления. В реальность событий Татьяна Семеновна поверила не сразу, думала, ее разыгрывают.

- Хотя накануне было предчувствие, ходила по дому и говорила: "Я на этой неделе выиграю большую сумму денег!" Близкие на это никак не реагировали, - смеется победительница.

И зря. Теперь под окном Татьяны Дмитриевой будет стоять автомобиль, семье еще предстоит решить, как им лучше распорядиться.

В 92-м туре у женщины было 5 кодов, а победу принес мармелад, который был "товаром удачи".

"Раз жена ходила в магазин, значит, машина достанется ей"

- Первый раз в жизни что-то выиграл и сразу такой приз! Не верится, - делится своими эмоциями Игорь Шафранов, плотник из Мозыря.

Многодетной семье Шафрановых из Мозыря практичный внедорожник очень пригодится!
Многодетной семье Шафрановых из Мозыря практичный внедорожник очень пригодится!

Вечером во вторник жизнь в многодетной семье текла свои ходом: дети смотрели мультфильмы, жена Игоря Федоровича - кино, а сам глава семьи только вернулся с работы и сел ужинать. Когда на телефоне стали высвечиваться незнакомые номера, мужчина передал трубку жене: "Поговори, хочется нормально поесть". Мгновение - и уже стало не до еды. Игорь Шафранов выиграл “Джили Эмгранд”!

- Мы давно играем, как многодетная семья получили скидку в 5%, поэтому все время ходим в "Евроопт". Нравятся цены, акции и еще то, что магазин прямо возле дома, - рассказывает Игорь Шафранов. - Кому достанется машина? Жене! Раз она ходила в магазин за продуктами, значит, победа ее.

Права есть у обоих супругов, не так давно они обсуждали, что пора менять их автомобиль.

- Дети после победы засыпали вопросами: "А кто будет ездить на новой машине? А когда мы поедем на передачу? А нас покажут по телевизору?" - смеется Игорь Федорович.

Конечно, покажут. Ведь Шафрановы вошли в историю победителей народной и такой любимой игры "Удача в придачу!".

"Никогда не думала, что такое может произойти со мной!"

За розыгрышем призов 92-го тура преподаватель из Минска Валентина Гладкая не следила, наоборот, женщина была так занята на работе, что выключила телефон. А когда увидела много пропущенных звонков с незнакомого номера, удивилась. Кто бы это мог быть? Конечно, "Удача в придачу!".

Преподаватель Валентина Гладкая из Минска и не мечтала, что в их семье появится новенький автомобиль прямо из салона!
Преподаватель Валентина Гладкая из Минска и не мечтала, что в их семье появится новенький автомобиль прямо из салона!

- А потом прочла смс о выигрыше, но чувств особых не было, потому что не было осознания победы. Это длилось недолго, - смеется Валентина Владимировна. - Мои дети были в таком восторге, что сама подзарядилась их эмоциями. Я выиграла машину!

Преподаватель из Минска играет уже давно, но до розыгрыша 92-го тура - безрезультатно.

- Никогда не думала, что такое может произойти со мной! - признается женщина.

Недавно возле ее дома открылся просторный "Евроопт", Валентина Владимировна часто заходит туда за продуктами. Например, в воскресенье забегала взять, как она говорит, "стандартный набор" и положила в корзину "товар удачи".

- На всякий случай всегда его беру, - уточняет победительница.

И в этот раз "на всякий случай" обернулся прекрасной победой. Водительских прав у Валентны Владимировны нет, зато у сына есть. К тому же он очень хотел поменять свой автомобиль.

- Кто бы мог подумать, что у нас появится новый автомобиль? Это же просто мечта! - ликует победительница.

Квартира в Минске и пять внедорожников - это не все призы, которые были разыграны в 92-м туре. Кроме этого, покупателям магазинов "Евроопт" и "Бруснiчка", а также онлайн-гипермаркетов "Е-доставка" и “ГиперМолл” достались более 20 тысяч денежных призов.

Хотите квартиру в Минске? Подключайтесь к игре!

93-й тур уже стартовал, а это значит, пришло время делать выгодные покупки. Ведь любая из них может принести невероятную победу. Истории сотен белорусов доказывают, чем больше кодов, тем больше шансов на победу. Что нужно сделать, чтобы испытать свою удачу?

Совершайте покупки с 29 октября по 4 ноября в магазинах "Евроопт" и "Бруснiчка", интернет-гипермаркетах "Е-доставка" и "ГиперМолл". За каждые 10 рублей в вашем чеке будет начисляться один игровой код. Главное, не забудьте захватить "товар удачи" и при расчете использовать дисконтную карту "Е-плюс" или СТАТУСкарту.

"Евроопт", "Бруснiчка", "Е-доставка" и "ГиперМолл"… Совершайте покупки до конца недели – и участвуйте в розыгрыше квартиры и автомобилей во вторник!
"Евроопт", "Бруснiчка", "Е-доставка" и "ГиперМолл"… Совершайте покупки до конца недели – и участвуйте в розыгрыше квартиры и автомобилей во вторник!

Столичная квартира, пятерка внедорожников и деньги будут разыграны 6 ноября в студии игры в столичном ТРЦ “Е-сити” на ул. Денисовской, 8. Кто знает, возможно, в следующий раз именно вы подниметесь на пьедестал победителя. Не упускайте свой шанс! Отправляйтесь за покупками или заказывайте их в онлайн-гипермаркетах прямо сейчас!

Размещение рекламы на БЕЛТА

Присоединяйтесь к нашему каналу telegramm.png и сообществу viber.png
﻿
Теги
конкурс, торговля
Версия для печати
Новости рубрики Общество
К списку
Топ-новости
Гороскоп на завтра
Погода
Минск
Барановичи
Бобруйск
Борисов
Брест
Варшава
Вильнюс
Витебск
Гомель
Гродно
Жлобин
Киев
Лида
Минск
Могилёв
Мозырь
Москва
Орша
Полоцк
Рига
Санкт-Петербург
Солигорск
МЧС предупреждает
Атомная энергетика
Новости компаний
Курсы валют
Нацбанк Лучшие курсы
Покупка Продажа
EUR
2.4085 BYN 2.405 BYN 2.41 BYN
USD
2.1191 BYN 2.117 BYN 2.121 BYN
RUB
3.2305 BYN 3.22 BYN 3.234 BYN
Подробнее курсы валют нацбанка Лучшие курсы
ТВ программа
Гороскоп
Овен Телец Близнецы
Рак Лев Дева
Весы Скорпион Стрелец
Козерог Водолей Рыбы
Ежемесячный гороскоп

Видео

Как осуществляется подбор донорских органов в Беларуси
Все видео

Фотоновости

Сессия "Региональные конфликты" прошла на встрече Основной группы Мюнхенской конференции
Все фото

Инфографика

"Лістапад-2018" XXV Минский международный кинофестиваль "Лiстапад" пройдет в Минске с 2 по 9 ноября под слоганом "Познавая белый свет" и будет посвящен известному режиссеру Кире Муратовой.
Вся инфографика
Президент
Александр Лукашенко и Касым-Жомарт Токаев Лукашенко: на саммите ОДКБ в Астане будем искать ответы на сложные вопросы международной обстановки
Беларуси и Молдове надо браться за новые проекты и выходить на товарооборот в $500 млн - Лукашенко
Лукашенко: Беларусь рассчитывает на углубление конструктивных отношений с Алжиром
Политика
Павел Филип Филип: сотрудничество Беларуси и Молдовы - это конкретные действия
Локальные конфликты могут стать источником мировых проблем - эксперты
Ереван, скорее всего, отзовет генсекретаря ОДКБ Юрия Хачатурова
Экономика
Касым-Жомарт Токаев и Михаил Мясникович Беларусь и Казахстан будут развивать сотрудничество в инновационной сфере
На БелАЭС приступили к сборке реактора первого энергоблока
Инфляция до конца года сохранится ниже прогнозных значений - Нацбанк
Происшествия
Фото ГУВД Мингорисполкома Минчанин сделал в городе 27 закладок с психотропом
Житель Могилевской области выманил в интернете деньги у тысячи человек
Житель Шклова хранил в тайнике более 1,5 кг марихуаны
Регионы
Фото из архива Трамвайное движение в сторону вокзала в Минске открыто
ФОТОФАКТ: Стена гомельской школы стала полотном для художника из Пинска
Единый комбинат школьного питания создан в Минске
Спорт
Фото УЕФА Конкурентами Минска за проведение футбольного Суперкубка-2021 будут Белфаст, Харьков и Хельсинки
Эшли Барти выиграла у Каролин Гарсии на малом итоговом турнире WTA, упростив для Арины Соболенко задачу по выходу из группы
Сборная Беларуси (U-20) по хоккею сыграет в ноябре в Украине
Технологии
Скриншот из видео Япония направит к МКС беспилотный грузовик с возвращаемой капсулой
Mercedes выпустит детские коляски
Крупнейшую в мире роботизированную ферму-небоскреб построили в Японии
Культура
Белорусский государственный музыкальный театр представляет: МАЙМУНА!
Лучшие фото БЕЛТА в октябре
Белорусские народные сказки издадут в Белграде на сербском языке
В мире
Йенс Столтенберг. Фото EPA-EFE Столтенберг: страны НАТО готовы продолжать диалог с Россией по ДРСМД
Парламент Армении повторно не избрал Пашиняна премьер-министром
Великобритания договорилась с ЕС о доступе своих компаний на европейские рынки после Brexit
Калейдоскоп
Фото из архива Гороскоп на ноябрь 2018 года
Танец 180 Nissan Patrol попал в Книгу Гиннесса
Барак и Мишель Обама снимут сериал для Netflix
Все пресс-конференции
Пресс-конференция Анатолий Котов,
Сергей Шаблыко,
Надежда Анисовец,
Максим Кошкалда 6 ноября, 11:00 Европейские игры – 2019: подготовка спортивной инфраструктуры, билетные программы, работа с волонтерами Пресс-конференция 31 октября XXXI Международный фестиваль современной хореографии (IFMC) Пресс-конференция Анатолий Сивак,
Александр Головнев,
Сергей Дубина,
Артем Сикорский 23 октября Развитие транспортной инфраструктуры в Беларуси: предварительные итоги 2018 года и планы до 2020 года Пресс-конференция Анастасия Сорокина,
Владислав Ковалев,
Ланита Стецко 11 октября Беларусь примет 45-ю Всемирную шахматную олимпиаду Пресс-конференция Ольга Прудникова,
Михаил Малашенко,
Ия Малкина,
Сергей Щербаков,
Григорий Бондарев 4 октября Цели устойчивого развития Республики Беларусь: энергетика, экология, энергоэффективность
Газета 7 дней
Квартира «взаймы»
Авоська советского человека
Журналистская пехота рвется в бой
На сайт
Экономика БеларусиЭкономика Беларуси
Екатерина КНЯЗЕВА. Трудовое право совершенствуется
Светлана ВАСИЛЕВСКАЯ. Банкротство как регулятор экономики
Снежана МИХАЙЛОВСКАЯ. Витаминный допинг
На сайт
Беларуская ДумкаБеларуская Думка
Михаил ОРДА. Мы должны быть вместе
Снежана МИХАЙЛОВСКАЯ. Наука – аграриям в помощь
Не расстались с комсомолом…
На сайт
Вся Беларусь
Государственное устройство
История
Туризм
Культура
Спорт
Спецпроекты
Хроника Победы
Плакаты БелТА
События года.2017
Беларусь-Китай ТОП-50 кадров
Минск и Минчане
Суверенная Беларусь: Эпоха достижений
Парад в День Независимости-2018
Лучшие фото БЕЛТА 2017
Клиентам
Реклама на БЕЛТА
Вход для подписчиков
Продукты и услуги
Медиакит
Разработка сайтов
Мобильная версия
Новостной информер
Агентство
Об агентстве
Контакты
Электронные обращения
Карьера в БелТА
Партнеры
Логотип БелТА
Сообщить о работе сайта
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2018гг. 
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.
Мобильная версия