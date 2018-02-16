Жилье в Беларуси будет проектироваться с учетом обособленной мини-среды - Черный

16 февраля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В перспективе все жилые дома и комплексы в Беларуси будут проектироваться с учетом создания вокруг них обособленной мини-среды обитания. Об этом сообщил сегодня журналистам, отвечая на вопрос корреспондента БЕЛТА, министр строительства и архитектуры Анатолий Черный во время выездного заседания итоговой коллегии Минстройархитектуры.

Участники мероприятия посетили многоэтажный дом с встроенным на первом этаже детским садом. Многоэтажка является частью жилого комплекса с обособленной мини-средой обитания. Такого рода объект пока единственный в Беларуси.

По словам Анатолия Черного, в перспективе все жилые кварталы в стране будут проектироваться по такому принципу. "Пример жилого массива увидели в Гомеле. Теперь перед строителями стоит задача транслировать данный опыт на все регионы. Все остальное жилье, которое будем строить, будет проектироваться с учетом создания обособленной мини-среды обитания, только с таким подходом", - сказал министр.

Экспериментальный проект разработан при поддержке местных органов власти, реализацией занимался Гомельский домостроительный комбинат.

Жилой комплекс состоит из трех многоэтажек, на первом этаже одной из них расположен детский сад на 60 мест. Прилегающая к домам территория благоустроена в соответствии с самыми высокими стандартами. В частности, детская площадка полностью изолирована от автомобильного движения, оборудованы спортивные площадки, установлены тренажеры. Особенности имеет и внешний вид домов, входящих в комплекс: на их фасадах сделаны вставки из керамогранита, остеклены входные группы, на стенах в подъездах художественная роспись. Тем не менее все эти новшества не сказались на стоимости жилья - Br920 за 1 кв.м. Большинство квартир комплекса уже обрели своих хозяев.-0-