Житель Витебска перенес номер на velcom и стал обладателем кроссовера

20 сентября в Витебске состоялось награждение победителя игры "Выиграй авто с Комфортом!", участие в которой приняли около 8 тысяч жителей Витебской области. По итогам розыгрыша, который транслировался в прямом эфире на официальном канале velcom в Youtube 14 сентября, обладателем главного приза - кроссовера Volkswagen Tiguan - стал житель областного центра Юрий Лисовский.

"Во время нашей акции Юрий Лисовский перенес несколько номеров с другого оператора на velcom - и выиграл новый Volkswagen Tiguan! Я хотел бы поблагодарить как всех участников акции "Выиграй авто с Комфортом!", так и всех наших абонентов в Витебской области за то, что они пользуются услугами velcom. Мы дорожим каждым клиентом и стремимся сделать все, чтобы комфорта и современных возможностей в их жизни становилось только больше", - отметил заместитель генерального директора по фиксированной связи и интеграции velcom Антон Бладик.

Конкурс "Выиграй авто с Комфортом!" был приурочен к объединению брендов velcom и Garant. Участниками акции стали абоненты с регистрацией в Витебской области, которые с 1 июля по 31 августа подключились к тарифному плану "Комфорт+", перенеся свой номер в сеть velcom.

Возможность принять участие в конкурсе "Выиграй авто с Комфортом!" стала лишь одним из приятных бонусов для новых абонентов velcom в регионе. При переходе в сеть velcom с сохранением существующего номера они получили возможность пользоваться преимуществами тарифного плана "Комфорт+" - безлимитными звонками во все сети и безлимитным мобильным интернетом - на особых условиях: всего за 1 рубль в месяц на протяжении целого года.

Жители Витебской области, которые не успели принять участие в рекламной игре "Выиграй авто с Комфортом!", по-прежнему могут воспользоваться специальным предложением от velcom и подключить тариф "Комфорт+" с сохранением своего номера, безлимитным мобильным интернетом и звонками во все сети по цене 1 рубль в месяц.

Срок действия акции продлен до 30 сентября 2018 года.

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