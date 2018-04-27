Жители Витебска и Минска наиболее негативно относятся к нетрезвым за рулем - социальный эксперимент

27 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Социальный эксперимент выяснил, что жители Витебска и Минска наиболее негативно относятся к нетрезвым за рулем, сообщили БЕЛТА организаторы.

Организаторы эксперимента "Калі не нуль - не сядай за руль!" провели опросы на автозаправках в Минске, Витебске, Гродно и выяснили, что белорусы думают о нетрезвых водителях. Во время анкетирования, которое проходило на протяжении 4 дней и включало 13 вопросов по теме нетрезвого вождения, своим мнением поделились 659 человек. Как выяснилось, наиболее негативно к пьяному вождению относятся в Витебске (98% опрошенных), следом идет Минск (96%). Менее озабочены темой в Гродно - 6% респондентов региона посчитали свое отношение к пьяным за рулем нейтральным.

В то же время 3,5% витебчан допускают возможность пьяным сесть за руль в критической ситуации, а 0,5% - допускают в целом. Из минчан только 1 из 100 человек готов преступить закон и сесть в машину, будучи нетрезвым. Одинаковое количество респондентов из Гродно (по 3%) считают допустимым нетрезвое вождение без весомых причин либо в критической ситуации. При этом некоторые из опрошенных белорусов признались, что хоть раз в жизни садились за руль после выпитого бокала алкогольного пива.

Последовавший за опросами социальный эксперимент со скрытой камерой позволил проверить, насколько намерения белорусов в отношении нетрезвых водителей соответствуют реальным действиям. По легенде, герой эксперимента говорил прохожим на одной из минских автозаправок, что на его автомобиле установлен замок со встроенным алкотестером. Из-за того, что водитель выпил бокал пива, алкотестер показывал превышение содержания алкоголя. Как следствие, водитель не мог завести авто, поэтому и обращался к прохожим с просьбой дунуть в алкотестер, чтобы иметь возможность продолжить поездку.

В одном случае актер изображал человека, который твердо стоит на ногах и по внешним признакам не похож на пьяного. Убедительная аргументация подействовала более чем на половину участников эксперимента. 26 человек из 50 согласились дунуть в алкозамок вместо водителя. Отказались от просьбы 24 человека из полусотни. Во втором случае координация движений актера была заметно ухудшена. Из 20 человек, наблюдавших героя в таком состоянии, помочь согласились шестеро, остальные отказались.

"Эксперимент показал, что белорусы негативно относятся к пьяным водителям, но в то же время готовы пустить выпившего за руль. Мы встречаемся с такими ситуациями, когда близкие позволяют члену своей семьи сесть за руль в нетрезвом виде и сами садятся в машину, что приводит к страшным последствиям. Пьяный водитель - это опасность не только для себя, но прежде всего для окружающих. И если вы видите, как за руль садится нетрезвый, не проходите мимо, обязательно сообщайте в милицию по телефону 102, а по возможности попытайтесь отговорить от поездки или забрать ключи", - отметила старший инспектор по особым поручениям УГАИ МВД Анна Банадык.

Нетрезвое вождение является одной из причин дорожно-транспортного травматизма, как правило, с тяжкими последствиями. "Именно поэтому Беларусь пошла по пути ужесточения ответственности в отношении нетрезвых водителей. К примеру, уже более четырех лет за повторное в течение года управление в состоянии опьянения применяется специальная конфискация транспортного средства. На постоянной основе реализуются и дополнительные меры - профилактические мероприятия и специальные акции, которые призваны решить проблему пьянства за рулем. Несмотря на то, что ежегодно количество нетрезвых ДТП в Беларуси снижается, все еще немало людей позволяют себе сесть за руль в состоянии алкогольного опьянения. В январе-марте этого года на дорогах страны задержано более 4,3 тыс. нетрезвых водителей", - сказала Анна Банадык.

Социальный проект "Калі не нуль - не сядай за руль!" был проведен Госавтоинспекцией МВД и компанией "Лидское пиво".-0-