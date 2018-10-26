Житомир станет местом проведения II Форума регионов Беларуси и Украины

26 октября, Гомель /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Украинский город Житомир станет местом проведения следующего Форума регионов Беларуси и Украины. Об этом сегодня на I Форуме регионов двух стран заявил Президент Украины Петр Порошенко, передает корреспондент БЕЛТА.

Глава украинского государства отметил, что Гомель стал первым городом, который принял новый формат белорусско-украинского сотрудничества. Он добавил, что можно говорить о начале традиции регулярного проведения подобных форумов.-0-