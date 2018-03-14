"Живем в общежитии, так что лучше подарка быть не может!" Квартиру от "Евроопт" выиграл сотрудник милиции Дмитрий Акулинич из Могилева

Жилье - это то, что всегда кстати. Особенно, когда это квартира в столице, которая позволяет сменить общежитие на собственную жилплощадь. Сотруднику милиции Дмитрию Акулиничу из Могилева в этот понедельник повезло в один миг решить самый проблемный вопрос, который волновал его семью уже долгое время - жилищный! В придачу к покупкам, сделанным в "Евроопт" на минувшей, праздничной, неделе, ему достался главный приз 59-го тура игры
Всего пару дней минуло с розыгрыша в столичном "Е-Сити" - и снова в торгово-развлекательном центре на ул.Денисовской, 8 праздник. Сегодня здесь наградили главных победителей 59-го тура.
В центре внимания всех присутствующих, конечно же, семья удачливых покупателей из Могилева - Дмитрий и Оксана Акулиничи. Им достался главный приз, о котором мечтает, пожалуй, каждый участник игры
"Самый насущный и проблемный вопрос решен, - не скрывает эмоций Дмитрий. - Учитывая, что живем мы в общежитии, лучше подарка и быть не может! Конечно, быстро такие вопросы не решаются, но, признаюсь, главная мысль у нас сейчас в голове: а не рвануть ли в столицу? Я служил в Минске в армии, в этом городе живет много родственников и друзей… Подумывал иногда о переезде и раньше. Возможно, сейчас все кардинально изменится в нашей жизни?!"
Победа семьи из Могилева - это как раз тот вариант, когда срабатывает принцип "надежда умирает последней". "Мы играем с самого начала, как-то выиграли миллион неденоминированными, по-моему, еще в июле 2016 года, а после этого больше не везло. Но все равно покупки совершали, "товары удачи" приобретали, надежда не терялась. И это все вознаградилось теперь!" - радуется Дмитрий.
В руках у победителя сегодня ключи и документы от выигранной квартиры, которая находится в современной новостройке на ул.Ильянская, 6. И можно наконец-то оценить собственные "квадратные" метры, о которых так долго мечтали вместе с супругой. "Вот это да, - восхищается Оксана, которая работает участковым педиатром в детской поликлинике, прогуливаясь по выигранной квартире. - Такая кухня просторная - просто супер! И окна огромные..."
Расположение у выигранной квартиры тоже отличное! Рядом комплекс "Минск-Арена", в котором можно не только заниматься спортом, но и посещать самые яркие столичные мероприятия. Водохранилище Дрозды и живописный лесопарк, где можно отдохнуть в любое время года. И проспект Победителей с возможностью быстро добраться в любую точку города. Стоимость столичной жилплощади составляет около $60 тыс. в эквиваленте. Кстати, по счету это уже 39-я квартира в Минске, которую выиграли покупатели торговой сети в игре
"Многие товарищи, близкие и просто знакомые, с которыми не общались уже много лет, звонят, поздравляют и спрашивают: неужели это все-таки правда, что простые люди выигрывают? - улыбается Дмитрий Акулинич. - Говорю им: правда, сам теперь убедился! А секрет удачи, если можно его так назвать, очень простой. Главное - вера и участие. И все получится!"
Также в эту среду в столичном "Е-Сити" вручены ключи от трех новеньких "Ниссан Джук". Стильные кроссоверы с фирменной наклейкой
Место за рулем белоснежного автомобиля "Ниссан Джук" отныне законно принадлежит Павлу Орлову из Витебска, который последние годы проживает и работает в столице специалистом отдела продаж в одной из частных компаний. "Моя работа связана с продажами, и очень часто требуется автомобиль. Раньше приходилось просить о помощи коллег или пользоваться общественным транспортом, а теперь мне будет гораздо проще!" - радуется победитель.
Играет Павел давно - но выиграл в первый раз. Удачной стала покупка в интернет-гипермаркете "Е-доставка". "Практически только одной "Е-доставкой" и пользуюсь, - рассказывает счастливчик. - Заказал товары за 15 минут, мне их привезли, и не надо никуда ходить, стоять в очередях, все удобно. В этом туре заказ сделал в воскресенье, перед самым розыгрышем, а "товаром удачи" стала, по-моему, гречневая каша. И теперь у меня есть своя машина! Желаю всем удачи и только удачи. Наберитесь терпения, не сдавайтесь - и все будет!"
Кстати, это уже 21-й автомобиль, который участникам игры "доставили" курьеры онлайн-сервисов "Е-доставка" и "ГиперМолл". Также в призовой "копилке" покупателей этих интернет-гипермаркетов - 2 квартиры в Минске. Выходит, выигрывать автомобили и квартиры в игре
Ключи от еще одного белоснежного "Ниссан Джук" сегодня вручены Андриану Карпенко из города Новополоцка Витебской области, кабельщику из "Белтелекома".
"До этого за все время только однажды выиграл 10 рублей, и все! Так что в свою удачу не верил абсолютно, пока жизнь не заставила, - со смехом говорит этот победитель. - Пошли в воскресенье с женой по делам и на обратном пути решили в "Евроопт" за продуктами зайти. Взяли товаров всего на 11 рублей и 1 копейку. И такая удача! У соседа тоже "Ниссан Джук", так я, когда узнал о выигрыше, раз 10 на балкон выходил полюбоваться: неужели и у меня теперь такая?"
Семья давно мечтала о новой машине - та, которая есть, уже требует капитального ремонта. И всего лишь один игровой код помог обновить личный "автопарк". Удача пришла абсолютно неожиданно! "Так что, ребята, от всей души желаю: выигрывайте, играйте, покупайте - вы ничего не теряете! То, что вы покупаете, все равно остается у вас, а от выигрыша такая эйфория! Мы-то уж точно теперь мимо "Евроопт" не пройдем!"
Темно-синий "Ниссан Джук" сегодня уехал в Гродно, где проживает его новая хозяйка - Наталья Гончарова, которая трудится завотделом в гипермаркете "Евроопт". В семье победителей подрастают трое детей, старшей дочке скоро 19, а младшей - всего 7, так что автомобиль точно пригодится!
Кстати, за все время игры
К игре Наталья Гончарова присоединилась уже очень давно, но самым крупным выигрышем до этого тура был сертификат на 10 рублей. "Я всегда говорила: это только начало, будет обязательно машина! Не знаю почему, но мечтала даже не о квартире, а именно об автомобиле, - с улыбкой признается победительница. - Всегда хотела научиться водить, но муж все останавливал. А раз выиграла машину, то и думать нечего - все, иду сдавать на права! Так что верьте в свою мечту - и все получится!"
Еще 200 покупателей в 59-м туре выиграли очень приятные суммы по 500 рублей каждая. Забрать свои призы победители смогли уже во вторник в гипермаркетах своих областных центров. Счастливчиков из Минска и Минской области ждали в столичном "Е-Сити". Давайте познакомимся с удачливыми покупателями, которые так кстати пополнили бюджет после больших праздничных выходных!
"Это первый наш выигрыш, хотя играем очень давно. Переехали на новое место жительства – и вот повезло! Удачу принесло печенье за 1,5 рубля, - рассказывает многодетная мама в декрете Вероника Цыкунова, которая проживает в Минске и пришла за призом вместе с сыном Виталием. – У меня трое детей, так что этот выигрыш очень кстати, потратим на весенние обновки. И всем желаю удачи! Выигрывать, выигрывать и выигрывать. Особенно тем, кому это очень нужно!"
"Пользуемся магазином "Евроопт" практически постоянно, и это уже третий наш выигрыш. Было 5 рублей,10, а теперь 500. Идем на повышение! – радуется минчанка Наталья Лещук, аудитор в банке, которая заглянула в "Е-Сити" вместе с внучкой Юлией. - Будем и дальше делать покупки в "Евроопт". Надеемся на удачу – мысли материализуются!"
В феврале игре
И игра продолжает исполнять заветные мечты белорусов! Каждый месяц "Евроопт" в игре
Хотите присоединиться к числу счастливчиков? В понедельник стартовал юбилейный 60-й тур игры, в котором на кону квартира в Минске по адресу ул.Ильянская, 10, три автомобиля "Хендэ Крета" и еще более 50 000 призов. Розыгрыш состоится во вторник, 20 марта.
Участие в розыгрыше примут игровые коды, начисленные за покупки с 12 по 18 марта включительно. Как и прежде, один игровой код начисляется за каждые 10 рублей (алкоголь и сигареты не учитываются) в чеке с "товаром удачи". При расчете необходимо предъявить дисконтную карту "Е-плюс" либо "Статускарту".
Совершайте нужные вам покупки - и меняйте свою жизнь к лучшему вместе с "Евроопт"!
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