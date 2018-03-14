"Живем в общежитии, так что лучше подарка быть не может!" Квартиру от "Евроопт" выиграл сотрудник милиции Дмитрий Акулинич из Могилева

Дмитрий и Оксана Акулиничи смогут переехать из общежития в собственную квартиру. "Самый важный для нас вопрос решен!"

Жилье - это то, что всегда кстати. Особенно, когда это квартира в столице, которая позволяет сменить общежитие на собственную жилплощадь. Сотруднику милиции Дмитрию Акулиничу из Могилева в этот понедельник повезло в один миг решить самый проблемный вопрос, который волновал его семью уже долгое время - жилищный! В придачу к покупкам, сделанным в "Евроопт" на минувшей, праздничной, неделе, ему достался главный приз 59-го тура игры "Удача в придачу!" - квартира в Минске. А "товаром удачи" для могилевчан (или теперь уже минчан?) стали шоколадные батончики, которые так любят маленькие дочка и сын! Крупно повезло и еще трем белорусским семьям, которым достались стильные и удобные "Ниссан Джук". Счастливчиками стали Павел Орлов из Витебска, Андриан Карпенко из Новополоцка и Наталья Гончарова из Гродно.

Всего пару дней минуло с розыгрыша в столичном "Е-Сити" - и снова в торгово-развлекательном центре на ул.Денисовской, 8 праздник. Сегодня здесь наградили главных победителей 59-го тура.

Ключи от квартиры и автомобилей победителям в столичном "Е-Сити" вручил руководитель пресс-службы "Евроопт" Егор Хрусталев

В центре внимания всех присутствующих, конечно же, семья удачливых покупателей из Могилева - Дмитрий и Оксана Акулиничи. Им достался главный приз, о котором мечтает, пожалуй, каждый участник игры "Удача в придачу!" . Квартира в столице! И для супругов он стал по-настоящему судьбоносным.

Ключи в руках – время оценить квартиру!

"Самый насущный и проблемный вопрос решен, - не скрывает эмоций Дмитрий. - Учитывая, что живем мы в общежитии, лучше подарка и быть не может! Конечно, быстро такие вопросы не решаются, но, признаюсь, главная мысль у нас сейчас в голове: а не рвануть ли в столицу? Я служил в Минске в армии, в этом городе живет много родственников и друзей… Подумывал иногда о переезде и раньше. Возможно, сейчас все кардинально изменится в нашей жизни?!"

Победа семьи из Могилева - это как раз тот вариант, когда срабатывает принцип "надежда умирает последней". "Мы играем с самого начала, как-то выиграли миллион неденоминированными, по-моему, еще в июле 2016 года, а после этого больше не везло. Но все равно покупки совершали, "товары удачи" приобретали, надежда не терялась. И это все вознаградилось теперь!" - радуется Дмитрий.

В руках у победителя сегодня ключи и документы от выигранной квартиры, которая находится в современной новостройке на ул.Ильянская, 6. И можно наконец-то оценить собственные "квадратные" метры, о которых так долго мечтали вместе с супругой. "Вот это да, - восхищается Оксана, которая работает участковым педиатром в детской поликлинике, прогуливаясь по выигранной квартире. - Такая кухня просторная - просто супер! И окна огромные..."

Просторная кухня, витражные окна и вид на столицу – такое жилье не может оставить равнодушным!

Расположение у выигранной квартиры тоже отличное! Рядом комплекс "Минск-Арена", в котором можно не только заниматься спортом, но и посещать самые яркие столичные мероприятия. Водохранилище Дрозды и живописный лесопарк, где можно отдохнуть в любое время года. И проспект Победителей с возможностью быстро добраться в любую точку города. Стоимость столичной жилплощади составляет около $60 тыс. в эквиваленте. Кстати, по счету это уже 39-я квартира в Минске, которую выиграли покупатели торговой сети в игре "Удача в придачу!" .

Квартира в престижном районе Минска – отличная возможность для семьи победителей улучшить свои жилищные условия!

"Многие товарищи, близкие и просто знакомые, с которыми не общались уже много лет, звонят, поздравляют и спрашивают: неужели это все-таки правда, что простые люди выигрывают? - улыбается Дмитрий Акулинич. - Говорю им: правда, сам теперь убедился! А секрет удачи, если можно его так назвать, очень простой. Главное - вера и участие. И все получится!"

Также в эту среду в столичном "Е-Сити" вручены ключи от трех новеньких "Ниссан Джук". Стильные кроссоверы с фирменной наклейкой "Удача в придачу!" на капоте и подарочным алым бантом покинули свое место, где простояли целую неделю, чтобы уступить его очередной тройке "железных коней", которые будут разыграны уже 20 марта. И сегодня по белорусским дорогам разъезжают уже 158 автомобилей от "Евроопт".

Покупатели, выигравшие новенькие "Ниссан Джук", уже сегодня смогли уехать на них к себе домой

Место за рулем белоснежного автомобиля "Ниссан Джук" отныне законно принадлежит Павлу Орлову из Витебска, который последние годы проживает и работает в столице специалистом отдела продаж в одной из частных компаний. "Моя работа связана с продажами, и очень часто требуется автомобиль. Раньше приходилось просить о помощи коллег или пользоваться общественным транспортом, а теперь мне будет гораздо проще!" - радуется победитель.

Специалист отдела продаж Павел Орлов в воскресенье сделал покупку в "Е-доставке" – а в понедельник выиграл автомобиль!

Играет Павел давно - но выиграл в первый раз. Удачной стала покупка в интернет-гипермаркете "Е-доставка". "Практически только одной "Е-доставкой" и пользуюсь, - рассказывает счастливчик. - Заказал товары за 15 минут, мне их привезли, и не надо никуда ходить, стоять в очередях, все удобно. В этом туре заказ сделал в воскресенье, перед самым розыгрышем, а "товаром удачи" стала, по-моему, гречневая каша. И теперь у меня есть своя машина! Желаю всем удачи и только удачи. Наберитесь терпения, не сдавайтесь - и все будет!"

Кстати, это уже 21-й автомобиль, который участникам игры "доставили" курьеры онлайн-сервисов "Е-доставка" и "ГиперМолл". Также в призовой "копилке" покупателей этих интернет-гипермаркетов - 2 квартиры в Минске. Выходит, выигрывать автомобили и квартиры в игре "Удача в придачу!" можно даже не выходя из дома!

Ключи от еще одного белоснежного "Ниссан Джук" сегодня вручены Андриану Карпенко из города Новополоцка Витебской области, кабельщику из "Белтелекома".

Кабельщик в "Белтелекоме" Андриан Карпенко: "Выигрывайте, играйте, покупайте - вы ничего не теряете, а от выигрыша такая эйфория!"

"До этого за все время только однажды выиграл 10 рублей, и все! Так что в свою удачу не верил абсолютно, пока жизнь не заставила, - со смехом говорит этот победитель. - Пошли в воскресенье с женой по делам и на обратном пути решили в "Евроопт" за продуктами зайти. Взяли товаров всего на 11 рублей и 1 копейку. И такая удача! У соседа тоже "Ниссан Джук", так я, когда узнал о выигрыше, раз 10 на балкон выходил полюбоваться: неужели и у меня теперь такая?"

Семья давно мечтала о новой машине - та, которая есть, уже требует капитального ремонта. И всего лишь один игровой код помог обновить личный "автопарк". Удача пришла абсолютно неожиданно! "Так что, ребята, от всей души желаю: выигрывайте, играйте, покупайте - вы ничего не теряете! То, что вы покупаете, все равно остается у вас, а от выигрыша такая эйфория! Мы-то уж точно теперь мимо "Евроопт" не пройдем!"

Темно-синий "Ниссан Джук" сегодня уехал в Гродно, где проживает его новая хозяйка - Наталья Гончарова, которая трудится завотделом в гипермаркете "Евроопт". В семье победителей подрастают трое детей, старшей дочке скоро 19, а младшей - всего 7, так что автомобиль точно пригодится!

Завотделом в гипермаркете "Евроопт" Наталья Гончарова: "Всегда мечтала об автомобиле – и мечта сбылась. Теперь иду сдавать на права!"

Кстати, за все время игры "Удача в придачу!" это только пятый крупный приз, который достался работнику холдинга "Евроопт", коллектив которого насчитывает почти 38 тыс. специалистов. Напомним, до этого сотрудникам холдинга посчастливилось выиграть квартиру и три машины. А теперь фортуна широко улыбнулась еще одному работнику компании.

К игре Наталья Гончарова присоединилась уже очень давно, но самым крупным выигрышем до этого тура был сертификат на 10 рублей. "Я всегда говорила: это только начало, будет обязательно машина! Не знаю почему, но мечтала даже не о квартире, а именно об автомобиле, - с улыбкой признается победительница. - Всегда хотела научиться водить, но муж все останавливал. А раз выиграла машину, то и думать нечего - все, иду сдавать на права! Так что верьте в свою мечту - и все получится!"

Еще 200 покупателей в 59-м туре выиграли очень приятные суммы по 500 рублей каждая. Забрать свои призы победители смогли уже во вторник в гипермаркетах своих областных центров. Счастливчиков из Минска и Минской области ждали в столичном "Е-Сити". Давайте познакомимся с удачливыми покупателями, которые так кстати пополнили бюджет после больших праздничных выходных!

Во вторник призы получили 200 покупателей, выигравших по 500 рублей

"Это первый наш выигрыш, хотя играем очень давно. Переехали на новое место жительства – и вот повезло! Удачу принесло печенье за 1,5 рубля, - рассказывает многодетная мама в декрете Вероника Цыкунова, которая проживает в Минске и пришла за призом вместе с сыном Виталием. – У меня трое детей, так что этот выигрыш очень кстати, потратим на весенние обновки. И всем желаю удачи! Выигрывать, выигрывать и выигрывать. Особенно тем, кому это очень нужно!"

Многодетная мама Вероника Цыкунова: "У меня трое детей, так что этот выигрыш очень кстати, потратим на весенние обновки!"

"Пользуемся магазином "Евроопт" практически постоянно, и это уже третий наш выигрыш. Было 5 рублей,10, а теперь 500. Идем на повышение! – радуется минчанка Наталья Лещук, аудитор в банке, которая заглянула в "Е-Сити" вместе с внучкой Юлией. - Будем и дальше делать покупки в "Евроопт". Надеемся на удачу – мысли материализуются!"

Аудитор в банке Наталья Лещук: "Было 5 рублей,10, а теперь 500. Идем на повышение!"

В феврале игре "Удача в придачу!" от "Евроопт" исполнилось два года. И за это время жизнь уже очень многих ее участников кардинально изменилась к лучшему. С начала игры 39 семей выиграли столичные квартиры, 158 обзавелись новеньким автомобилем, а 640 счастливчиков отдохнули на лучших курортах мира. Еще более чем 1 млн 300 тыс. покупателям повезло стать обладателями других ценных призов от "Евроопт". В целом призовой фонд народной игры составил почти $15 млн!

И игра продолжает исполнять заветные мечты белорусов! Каждый месяц "Евроопт" в игре "Удача в придачу!" разыгрывает 4 квартиры, 12 автомобилей и более 200 тыс. денежных призов. И эти призы выигрывают самые обычные жители нашей страны, которые совершают свои повседневные покупки в магазинах "Евроопт" и "Бруснічка", интернет-гипермаркетах "Е-доставка" и "ГиперМолл".

"Евроопт", "Бруснiчка", "Е-доставка", "ГиперМолл"... Так много способов "словить" удачу! Следующий розыгрыш 20 марта!

Хотите присоединиться к числу счастливчиков? В понедельник стартовал юбилейный 60-й тур игры, в котором на кону квартира в Минске по адресу ул.Ильянская, 10, три автомобиля "Хендэ Крета" и еще более 50 000 призов. Розыгрыш состоится во вторник, 20 марта.

На кону в предстоящий вторник квартира в Минске, три автомобиля "Хендэ Крета" и еще более 50 000 призов!

Участие в розыгрыше примут игровые коды, начисленные за покупки с 12 по 18 марта включительно. Как и прежде, один игровой код начисляется за каждые 10 рублей (алкоголь и сигареты не учитываются) в чеке с "товаром удачи". При расчете необходимо предъявить дисконтную карту "Е-плюс" либо "Статускарту".

Совершайте нужные вам покупки - и меняйте свою жизнь к лучшему вместе с "Евроопт"!