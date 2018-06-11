Жюри выбрало три эскизных проекта мемориала в Куропатах

11 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Жюри выбрало три эскизных проекта памятного знака (мемориала) в Куропатах. Об этом сегодня журналистам сообщил ректор Белорусской государственной академии искусств Михаил Борозна, передает корреспондент БЕЛТА.

Михаил Борозна

В конкурсе участвовало 32 проекта. Жюри 21 мая 2018 года определило три, которые отличаются наибольшей оригинальностью и художественной выразительностью, проинформировал Михаил Борозна. Он добавил, что варианты нуждаются в доработке, в частности, с учетом архитектурной привязки, перспектив благоустройства и так далее.

Во время встречи

Кандидат архитектуры, доцент архитектурного факультета БНТУ, член градостроительного совета Минска Галина Полянская

Главный редактор газеты "Знамя юности" Николай Мачекин

Предстоит также определить точное место размещения памятного знака, чтобы он органично вписывался в существующий народный мемориал и никоим образом не нарушал его целостности и сложившегося ландшафта.

Доработанные эскизы должны быть представлены жюри до 1 июля.-0-

Фото Оксаны Манчук