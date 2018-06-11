Жюри выбрало три эскизных проекта мемориала в Куропатах

11 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Жюри выбрало три эскизных проекта памятного знака (мемориала) в Куропатах. Об этом сегодня журналистам сообщил ректор Белорусской государственной академии искусств Михаил Борозна, передает корреспондент БЕЛТА.
В конкурсе участвовало 32 проекта. Жюри 21 мая 2018 года определило три, которые отличаются наибольшей оригинальностью и художественной выразительностью, проинформировал Михаил Борозна. Он добавил, что варианты нуждаются в доработке, в частности, с учетом архитектурной привязки, перспектив благоустройства и так далее.
Предстоит также определить точное место размещения памятного знака, чтобы он органично вписывался в существующий народный мемориал и никоим образом не нарушал его целостности и сложившегося ландшафта.
Доработанные эскизы должны быть представлены жюри до 1 июля.-0-
Фото Оксаны Манчук
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