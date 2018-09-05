ЖРЭО двух районных центров оштрафованы за нарушения антимонопольного законодательства

5 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство антимонопольного регулирования и торговли оштрафовало ЖРЭО двух районных центров за нарушения антимонопольного законодательства. Об этом сообщил министр антимонопольного регулирования и торговли Беларуси Владимир Колтович сегодня в пресс-центре БЕЛТА.

"Мы увидели в процессе работы и нам жалуются субъекты, что устанавливаются разные тарифы в сфере ЖКХ - тариф государственной формы собственности и частной. Мы, к сожалению, были вынуждены применить штрафные санкции к управлениям ЖКХ двух районов. Санкции предусматривают 500 базовых величин за такие нарушения. То есть ЖРЭО двух районных центров были предъявлены претензии за нарушения антимонопольного законодательства", - сказал Владимир Колтович.

Он также подчеркнул, что согласно новому законодательству по этому составу правонарушений изначально выносятся предупреждения. "В старом законе предупреждений не было, поэтому штрафовали", - добавил министр.

Особое значение придается огласке дел по нарушению антимонопольного законодательства. "Важная задача сделать это публичным. Сразу рассылаем в областные исполкомы и соответствующие госорганы информацию о принятых решениях по подобного рода нарушениям, для того чтобы не было повторений и шел процесс повышения информированности о действующем законодательстве", - пояснил Владимир Колтович.-0-

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