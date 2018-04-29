Жукова: ситуация с инфекционными заболеваниями в Беларуси стабильная и управляемая

29 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ситуация с инфекционными заболеваниями в Беларуси стабильная и управляемая. Об этом рассказала в эфире телеканала СТВ в программе "Неделя" заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Беларуси Наталья Жукова, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Комментируя выявленную корь у ребенка в Минске, Наталья Жукова отметила, что этот случай еще не подтвержден лабораторно, но вместе с тем, все необходимые противоэпидемические мероприятия проводятся в полном объеме. "Ситуация с инфекционными заболеваниями в Беларуси стабильная и управляемая. Нам не грозит эпидемия инфекционных заболеваний, в том числе, и кори. Уровень вакцинации в Беларуси по всем инфекциям достаточно высокий. Если и появляется инфекция, то она выявляется у человека, который по каким-либо причинам не привит или отказался от вакцинации", - рассказала Наталья Жукова.

Замминистра здравоохранения отметила, что ситуация в мире и в сопредельных с Беларусью странах по заболеваемостью инфекционными заболеваниями усложнилась и призвала людей, которые не привиты, не отказываться от полной иммунизации.-0-