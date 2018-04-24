Журнал "Бизнес-ревю" возобновляет выход после годичного перерыва

В Беларуси после годичного перерыва возобновляется выпуск делового журнала "Бизнес-ревю". Издание стало третьим СМИ, входящим в издательский пакет Belkanton Group. Первый номер в 2018 году вышел в апреле.

"Качественная деловая пресса - такой же необходимый атрибут бизнес-инфраструктуры, как развитый рынок, банки или судебная система. И чем качественнее пресса, тем на большие успехи может рассчитывать национальный бизнес в работе у себя на родине и за рубежом. Мы уверены, что именно "Бизнес-ревю" способен стать еще одним эффективным инструментом для тех, кто занимается бизнесом, имеет амбиции и волю для их реализации", - отмечает председатель совета директоров Belkanton Group Вахтанг Ахвледиани в предисловии к первому после перерыва номеру журнала.

Издатель подчеркивает, что стержневая концепция остается неизменной: "знакомить своих читателей с тем, как люди делают бизнес".

Журнал перестанет быть ежемесячным и будет выходить 6 раз в год. "Бизнес-ревю" позиционируется как издание для собственников и топ-менеджеров компаний, претендуя на пока не занятую нишу белорусского "Форбс". Планируется, что ключевыми темами журнала станут аналитические материалы о рынках, успешные бизнес-кейсы и эксклюзивные интервью с ведущими бизнесменами страны.

Журнал "Бизнес-ревю" издается с 2003 года. В 2009-м редакция приостанавливала выпуск издания в связи с финансовыми проблемами, возникшими на фоне кризиса. Позже "Бизнес-ревю" получил инвестиции от одной из международных компаний, вышедшей на белорусский рынок в январе 2014 года, но в октябре 2016 года работа журнала была вновь приостановлена.

В январе 2018-го года издание приобрела Belkanton Group. Помимо "Бизнес-ревю" в издательский пакет группы компаний входят журнал Office Life и деловой сайт officelife.media.