Журналисты должны быть в какой-то мере и маркетологами - Мамонтов

12 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Журналисты должны быть в какой-то мере и маркетологами. Такое мнение высказал корреспонденту БЕЛТА генеральный директор радиостанции "Говорит Москва" Владимир Мамонтов.
"Я посмотрел сегодня ряд новостей по Беларуси и вижу, что выбор СМИ или авторов происходит на новых условиях: кто первый, того и читают. Мы же со своей "старинной журналистикой" - проверкой информации, выяснением иного мнения - проигрываем, а сегодня вторых в журналистике нет. Журналистам нужно становиться более быстрыми, доступными, иметь связь с читателями", - сказал он.
Владимир Мамонтов не отрицает необходимости аналитики в СМИ, но и она должна измениться - нужно анализировать быстро и предельно остро, более того, остроумно, цепляя читателя.
Он также отметил актуальность повестки белорусского медиафорума. "Цифровые технологии - вещь хорошая, но надо понимать, как их использовать, чтобы сохранить общее культурное пространство", - сказал он.-0-
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