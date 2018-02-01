"Зимние беговые игры" в помощь детям-инвалидам пройдут в Беларуси 9-11 февраля

1 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. "Зимние беговые игры", целью которых является помощь детям-инвалидам, пройдут в Беларуси с 9 по 11 февраля, сообщили БЕЛТА в коммуникационном агентстве PR-Vision.

Игры являются благотворительным беговым проектом и предусматривают масштабные пробежки (в кроссовках, коньках, на лыжах и даже на тренажерах), участники которых окажут помощь детям с инвалидностью. Каждый километр, преодоленный на улице или в помещении, компания velcom переведет в рубли. Собранные средства пойдут Молодечненской специальной общеобразовательной школе-интернату для детей с нарушениями зрения и Молодечненской санаторной школе-интернату для детей, больных сколиозом. Деньги планируется потратить на переоборудование стадиона и вовлечение детей с инвалидностью в паралимпийский спорт.

В зимней инициативе #velcombegom смогут принять участие белорусы во всем мире. Бегать в помощь детям можно как на улице, так и дома, в спортзале на беговой дорожке. Социальная акция призвана помочь детям с инвалидностью и поддержать белорусских спортсменов на XXIII Зимних Олимпийских играх, которые стартуют 9 февраля. Кроме того, она позволит стимулировать физическую активность в холодные месяцы, что полезно для здоровья.

Все участники будут условно разделены на две команды. В первую войдут те, кто бегает на улице, в парке или лесу, а заодно лыжники и конькобежцы. Ко вторым отнесут всех, кто покоряет дистанции на беговых дорожках, эллипсоидах и т.п. Каждый километр бегуна из победившей команды компания velcom переведет в Br2, другой команды - в Br1.

"Зимние беговые игры" символически стартуют одновременно с Олимпиадой в Пхенчхане. Для участия нужно с 9 по 11 февраля пробежать любым удобным способом, после чего сфотографировать результат на экране тренажера или зафиксировать его с помощью фитнес-приложения. Скриншот приложения или снимок экрана тренажера c указанием даты и километража необходимо выложить в социальные сети с хештегами #velcombegom и #взале (для тех, кто бегает в помещениях) или #velcombegom и #наулице (для тех, кто бегает на улице). Вклад каждого участника будет учтен вне зависимости от того, сколько и где он пробежал.

"Зимний беговой проект такого формата проводится впервые. Каждый желающий, несмотря на февральскую погоду, сможет своим бегом поддержать наших спортсменов на Играх-2018 и помочь детям с инвалидностью. Социальная инициатива также призвана стимулировать и тех, кто сейчас занимается в спортзале на беговых тренажерах, но мечтает о полноценном забеге. Мы хотим показать, что бегать полезно в любую пору года", - подчеркнул начальник отдела корпоративных коммуникаций velcom Вячеслав Смирнов.-0-