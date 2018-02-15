"Зимние беговые игры" в помощь детям-инвалидам собрали более 16,5 тыс. км

15 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусы всего мира пробежали зимой свыше 16,5 тыс. км в помощь детям-инвалидам, сообщили БЕЛТА организаторы.

Более 1,8 тыс. белорусов пробежали с 9 по 11 февраля в зале и на улице во время социальной инициативы "Зимние беговые игры: #velcombegom". Их километры velcom перевел в Br27 тыс. 789 и передал Паралимпийскому комитету Беларуси в помощь детям с инвалидностью.

Эти игры стали одной из самых масштабных беговых инициатив, проходящих в Европе в холодную пору года. Больше всего людей вышли на "добрые пробежки" в Минске. Немало километров также пришло из областных и районных центров. В помощь детям бегали и за рубежом - прежде всего в США, Франции, России, Турции, Шри-Ланке и Египте.

Все бегуны были условно разделены на две команды. Те, кто бегали на улице, собрали вместе 11 256 км. Любителям заниматься зимой на тренажерах покорилось расстояние в 5 277 км. Километры победившей команды velcom перевел в рубли с двойным коэффициентом, всех остальных - без удвоения. Тем самым в помощь детям было собрано Br27 тыс. 789.

Сертификат на всю сумму первый заместитель генерального директора velcom Николай Юшкевич вручил генеральному секретарю Паралимпийского комитета Николаю Шудейко. Собранные бегом деньги будут переданы в две молодечненские школы-интернаты, в которых воспитывают детей с инвалидностью по зрению и при сколиозе. Средства планируется потратить на реконструкцию стадиона для занятий физкультурой и вовлечение ребят в большой спорт.

Фото velcom

Во время "Зимних беговых игр" было установлено несколько рекордов. Так, бобруйчанин Виктор Нежельский показал лучший результат Беларуси по 12-часовому бегу на беговой дорожке, преодолев за это время 124,23 км. В это время 70 спортсменов из Федерации приключенческих гонок "нарисовали" в Минске пять олимпийских колец протяженностью 50 км. А 60-летний марафонец Ярослав Торговкин пробежал 10 км через якутскую реку Лену в 31-градусный мороз.

"Зимние беговые игры" также отличало наличие гимна - новую песню посвятила бегунам группа J-Mopc. Кроме того, внимание привлекли два необычных забега - в валенках и на беговых дорожках.

"Масштаб зимних пробежек в помощь детям превзошел наши ожидания. Несмотря на мороз, на них решились 1,8 тыс. человек, суммарно преодолев свыше 11 тыс. км. Все это указывает на то, что беговое сообщество в Беларуси стремительно развивается и что все больше неравнодушных людей готовы внести свой вклад, – считает начальник отдела корпоративных коммуникаций компании velcom Вячеслав Смирнов. - Показательно, что число тех, кто бегал на свежем воздухе, оказалось больше тех, кто упражнялся на тренажерах. Белорусам понравилось бегать зимой, холода никто не испугался".

"Зимние беговые игры" прошли с 9 по 11 февраля при поддержке Паралимпийского комитета. Помимо помощи детям, инициатива была призвана стимулировать развитие бегового сообщества. Кроме того, она показала пользу бега в зимний период, когда человек в наибольшей степени испытывает недостаток физической активности.-0-