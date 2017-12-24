Зимние каникулы начинаются у белорусских школьников

24 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Зимние каникулы начинаются у школьников в Беларуси, сообщает БЕЛТА.

Каникулы продлятся с 24 декабря по 7 января включительно. В школах запланированы разнообразные спортивно-массовые, физкультурно-оздоровительные и другие мероприятия. С их перечнем можно ознакомиться на информационных стендах и на сайтах учреждений образования.

Школьники смогут посетить республиканские и международные соревнования, принять участие в Днях здоровья, спорта и туризма, краеведческих и волонтерских акциях. Ребят ожидают традиционные зимние праздники, экскурсии и культпоходы. В дни каникул во всех регионах страны проходят новогодние праздничные представления акции "Наши дети", стартовавшей 11 декабря.

Большое количество мероприятий проводят на каникулах учреждения дополнительного образования. Например, в Республиканском центре инновационного творчества детей и молодежи школьники смогут посетить информационный центр по атомной энергетике, где их ожидают экскурсии, викторины и мастер-классы. Для ребят организуют дни открытых дверей, экскурсии по республиканской выставке инновационного и технического творчества учащейся молодежи "Техноелка", соревнования по робототехнике "РобоСумо".

В Национальном центре художественного творчества детей и молодежи работает XXI Республиканская выставка-конкурс декоративно-прикладного творчества учащихся "Калядная зорка". Представлено более 560 индивидуальных и коллективных творческих работ учащихся из всех уголков страны: вытинанка, соломка, художественная роспись, керамика, вышивка, ткачество, гобелен, авторская кукла, мягкая игрушка и так далее. Работы посвящены белорусской зиме, новогодним сказкам, зимним праздникам и их героям. Обширную досуговую программу для детей подготовили на каникулы и другие учреждения дополнительного образования.-0-