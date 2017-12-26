Значимость семьи необходимо повысить - Жарко

26 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Значимость семьи в Беларуси необходимо повысить, заявил сегодня журналистам заместитель премьер-министра Василий Жарко, вручив подарки пациентам РНПЦ "Мать и дитя" в рамках благотворительной акции "Наши дети", передает корреспондент БЕЛТА.

"В этом году в Беларуси отмечается снижение рождаемости. Это связано в первую очередь со снижением количества женщин фертильного возраста. Сегодня в стране много форм поддержки детей и матерей. Но не всегда финансовые стимулы являются стимулами для рождения детей. Так, материнский капитал показал свою эффективность только в первые два-три года, а дальше ситуация стабилизировалась. В Беларуси необходимо повысить ценность, значимость семьи", - сказал Василий Жарко.

Помимо необходимости повышения рождаемости среди первостепенных задач вице-премьер назвал сохранение доступности оказания медицинской помощи на всех уровнях, а также темпов информатизации отрасли, что позволяет снять часть нагрузки с медперсонала. "В Беларусь на лечение ежегодно приезжают 160-170 тыс. иностранных граждан. Это говорит о том, что уровень оказания медицинской помощи, особенно в республиканских учреждениях, высокий", - отметил он.

Василий Жарко посетил родильное физиологическое и родильное обсервационное отделения РНПЦ. Вице-премьер подчеркнул важность проведения ежегодной благотворительно акции "Наши дети". "Очень важно помогать детям, проявлять к ним внимание и беречь их. Они - наше будущее", - сказал он.

Новогодняя благотворительная акция "Наши дети", которая проходит под патронатом Президента Беларуси, стартовала 11 декабря 2017 года и продлится по 10 января 2018-го. Во время акции руководители республиканских органов госуправления, местных исполнительных и распорядительных органов посещают детские интернатные учреждения, опекунские и приемные семьи, детские больницы, помогают им в решении существующих проблем, вручают детям подарки.-0-