Знак "Доблесть и мастерство" свидетельствует о способности выполнить любую задачу - Денисенко

24 мая, Витебский район /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Нагрудный знак "Доблесть и мастерство" свидетельствует о способности военнослужащего выполнить любую поставленную задачу. Такое мнение выразил журналистам командующий силами специальных операций Вооруженных Сил Беларуси Вадим Денисенко, передает корреспондент БЕЛТА с полигона Лосвидо, где сегодня проходят испытания военнослужащих на право награждения данным знаком.

"Для каждого военнослужащего этот знак служит свидетельством его личного профессионализма и мастерства, способности выполнить любую поставленную задачу", - подчеркнул Вадим Денисенко.

По его словам, в этом году испытания проводятся по системе, разработанной в 2005 году. Вместе с тем с учетом изменений программы боевой подготовки были внесены изменения и в тестовые вопросы, ужесточены временные показатели нормативов по сдаче боевой подготовки. В испытаниях участвуют около 100 военнослужащих - представители сил специальных операций ВС, Западного оперативного командования, российские военнослужащие.

"Я очень доволен качеством подготовки прибывших сюда военнослужащих. В отличие от прошлых лет оно значительно выросло. Наверное, впервые в ходе первого этапа - сдачи теоретических знаний - мы отсеяли всего 18 человек. Обычно на этом этапе теряли более 50% участников", - отметил Вадим Денисенко. После прохождения первых двух этапов к третьему - выполнение комплексной боевой задачи - было допущено более половины военнослужащих. Сегодня по итогам всех этапов станут известны обладатели почетной награды.

Испытания военнослужащих на право награждения нагрудным знаком "Доблесть и мастерство" проходят в пункте постоянной дислокации 103-й отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады и на полигоне Лосвидо с 21 мая. Они включают проверку теоретических знаний, практическое выполнение нормативов по предметам боевой и специальной подготовки, десантирование, ориентирование на незнакомой местности, преодоление специальной полосы препятствий, а также проведение спарринг-боев. Торжественная церемония награждения состоится 25 мая.-0-