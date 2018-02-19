Знание родного языка позволяет чувствовать себя полноценным гражданином - Лукашанец

19 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Знание родного языка позволяет чувствовать себя полноценным гражданином. Такое мнение высказал первый заместитель директора по научной работе Центра исследований белорусской культуры, языка и литературы НАН Беларуси, академик Александр Лукашанец, передает корреспондент БЕЛТА.

"Сегодня в условиях двуязычия белорусский язык становится важным фактором психологического комфорта личности, поскольку, зная белорусский язык, человек может комфортно ощущать себя в любой языковой ситуации", - сказал он. Это позволяет каждому чувствовать себя полноценным гражданином и гордиться тем, что он владеет национальными ценностями. Каждый, кто знает свои национальные приоритеты, в первую очередь язык, историю, может гордиться принадлежностью к белорусскому народу, культуре и гордо нести звание белоруса в мире, достойно ощущать себя в мировом сообществе, считает ученый.

По мнению Александра Лукашанца, в условиях двуязычия можно подходить к вопросу об одинаковых требованиях в оценке знаний по обоим государственным языкам (русскому и белорусскому) при завершении учреждений среднего образования. На его взгляд, следовало бы ввести обязательное тестирование после завершения средней школы и при поступлении в вузы по русскому и белорусскому языкам. Это обеспечивает принцип государственного двуязычия, когда человек имеет право выбрать язык для общения и получать информацию на любом из двух языков, но для полноценного пользования информацией необходимо знать эти языки, а значит, требования к оценке знаний должны быть одинаковые, пояснил он.

Язык является основной составляющей национальной культуры, он выделяет белорусов в мире и становится одним из главных фактом независимости, добавил ученый. В преддверии Международного дня родного языка (21 февраля) уместно вспомнить, что белорусский язык - один из самых древних языков. Он остается одним из самых высокоразвитых литературных языков, является важным средством современной культуры, средством общения, и это говорит о его высокой роли.

Как сообщила главный специалист управления общего среднего образования Министерства образования Беларуси Ирина Булавкина, белорусский язык в учреждениях общего среднего образования изучается с первого класса и уже второй год идет переход на изучение белорусского и русского языков на первой ступени общего среднего образования в равном количестве часов. В прошлом году ученики второго класса перешли на новый учебный план, в этом году ученики второго и третьего класса изучают белорусский и русский язык в равном количестве часов. В следующем году на новый типовой учебный план перейдут ученики четвертого класса. С пятого по 11-й класс ученики средних школ с русским языком обучения и школ с белорусским языком обучения изучают предметы "белорусский язык" и "белорусская литература" в равном количестве часов.

По словам специалиста, введено профильное образование на третьей ступени общего среднего образования, которое позволяет белорусский язык и белорусскую литературу изучать как на базовом, так и на повышенном уровне. На изучение белорусского языка на базовом уровне отводится 1 час, на повышенном - 3 часа, на изучение белорусской литературы на базовом уровне - 1,5 часа, на повышенном - 3 часа.

Ирина Булавкина отметила, что за период обучения на второй ступени общего среднего образования сдается выпускной экзамен по белорусскому языку. На третьей ступени ученикам предоставляется право выбора языка сдачи выпускных экзаменов. Ученики могут также сдавать тесты по учебным предметам на языке по своему выбору.

В последние годы Министерство образования рекомендовало изучать предметы "История Беларуси" и "География Беларуси" на белорусском языке.

Кроме того, разработан ряд факультативных занятий, направленных на изучение белорусского языка и литературы, их около 40 по разным темам.

Традиционно в течение года проводятся внеклассные мероприятия, предметные олимпиады по белорусскому языку и литературе, конкурсы исследовательских работ учеников. Кроме того, в течение уже трех лет реализуется проект "Чытаем па-беларуску з velcom".-0-