"Золотой Литеры" удостоен проект газеты "7 дней" "Награды суверенной Беларуси"

3 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Проект газеты "7 дней" "Награды суверенной Беларуси" удостоен "Золотой Литеры" в номинации "Лучшие материалы общественно-политической тематики", передает корреспондент БЕЛТА с церемонии награждения победителей ХІV Национального конкурса печатных средств массовой информации "Золотая Литера".
Поздравляя победителей и лауреатов, заместитель главы Администрации Президента Владимир Жевняк отметил, что этот конкурс поощряет творчество и инициативность. Он передал статуэтку главному редактору газеты "7 дней" Наталье Филипповской.
Главный редактор газеты отметила, что эта награда - источник вдохновения, который подвигнет на новые творческие проекты.
Обозреватель отдела по освещению деятельности Президента Беларуси УП "БЕЛТА" Михаил Матиевский отмечен дипломом в номинации "Лучшие материалы общественно-политической тематики".-0-
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