9 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Зрители из 62 стран наблюдали в режиме онлайн за кормушкой для птиц в Беловежской пуще, сообщили БЕЛТА в общественной организации "Ахова птушак Бацькаўшчыны" (АПБ).

Этой зимой в Беларуси впервые можно было наблюдать за кормушкой для птиц с помощью онлайн-трансляции. Кормушка находилась в деревне Залесье на окраине Беловежской пущи, и каждый день к ней за кормом прилетало множество птиц.

За два с половиной месяца трансляции (со второй половины декабря до конца февраля) за птицами успели понаблюдать 4,5 тыс. человек из 62 стран. Большая часть зрителей была из Беларуси - почти 2,5 тыс. человек. Но за белорусскими птицами следили и жители стран-соседей (России, Украины, Польши), а также США и стран Западной Европы.

За время трансляции у кормушки побывали 11 видов птиц, в том числе синицы, дятлы, воробьи, дрозды, зяблики, сойки.-0-