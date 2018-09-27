"Зубренок" отметил День Союзного государства марш-парадом кадетов

27 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. День Союзного государства отметили сегодня в Национальном детском образовательно-оздоровительном центре "Зубренок". Он состоялся во время гражданско-патриотической кадетской смены учащихся Беларуси и России "За честь Отчизны", передает корреспондент БЕЛТА.

Открылся праздник марш-парадом участников смены на площади Дружбы. Свою военную выправку продемонстрировала 21 делегация кадетских образовательных организаций России. В частности, в "Зубренок" к началу смены приехали представители Татарстана, Удмуртии, Якутии, Коми и Краснодарского края, а также Воронежской, Вологодской, Курганской, Новосибирской, Псковской, Смоленской и других областей. Здесь их встретила 21 делегация из кадетских училищ, военно-патриотических классов и учреждений общего среднего образования Беларуси - по три от каждого региона и Минска.

После выноса копии знамени Победы выступила рота почетного караула Университета гражданской защиты МЧС Беларуси. Завершился парад зрелищным пиротехническим шоу.

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