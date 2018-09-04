"Зубренок" приглашает принять участие в конкурсе детских СМИ

4 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальный детский образовательно-оздоровительный центр "Зубренок" проводит XIV фестиваль-конкурс детских средств массовой информации "Свежий ветер", сообщили БЕЛТА в главном управлении по образованию Миноблисполкома.

К участию приглашают учеников 7-9 классов, которые занимаются журналистикой, участвуют в подготовке и выпуске радио- и видеопрограмм, интернет-блогов, детских газет и журналов. Тем, кто хочет попробовать свои силы в творческом состязании, необходимо до 15 сентября направить в оргкомитет заявку и конкурсные материалы. Желающие должны представить 3 последних выпуска издания, блогеров - сопроводительное эссе с описанием цели ведения блога и интернет-ссылку на ресурс, радио- или телепрограмму, длительность которой составит не более 7-8 минут.

В числе требований к материалам - содержательность и информационная насыщенность, соответствие структуре и формату, оригинальность оформления и технического исполнения, социальная значимость, общественная и тематическая направленность.

Для участия в финале, который состоится в октябре-ноябре, будут отобраны лучшие работы. Победители фестиваля-конкурса получат главный приз - "Хрустального зубра". Итоги будут опубликованы в средствах массовой информации и на официальном сайте "Зубренка".

Цель мероприятия - создание условий для эффективного формирования информационной культуры, потребности к самореализации учащихся в области детской журналистики. Организатором выступает Министерство образования Беларуси.-0-