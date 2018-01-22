Звание "Ученый года НАН Беларуси - 2017" присвоено Эмилии Коломиец

22 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Звание "Ученый года НАН Беларуси - 2017" присвоено генеральному директору ГНПО "Химический синтез и биотехнологии" - директору Института микробиологии Национальной академии наук Беларуси Эмилии Коломиец. Такое решение приняло бюро Президиума НАН, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Национальной академии наук.

Эмилия Ивановна Коломиец - известный ученый в области микробиологии и биотехнологии, член-корреспондент НАН, доктор биологических наук, заслуженный деятель науки Республики Беларусь. Именно она сформировала и активно развивает отечественную научную школу по изучению биогенеза биологически активных соединений с антимикробным действием и созданию биологических средств защиты растений и животных. Важными результатами научной деятельности Эмилии Коломиец явились создание коллекции промышленно ценных микроорганизмов, перспективных для разработки биопестицидов, биодезинфектантов, пробиотиков, кормовых добавок, разработка оригинальных технологий создания биопрепаратов с фитозащитной, дезинфицирующей, рост- и иммуностимулирующей активностями.

Эмилия Коломиец выступила инициатором и разработчиком ряда программ республиканского и межгосударственного значения в сфере биотехнологии, является членом Совета учредителей Евразийской технологической платформы "ЕвразияБио", Совета Федерации европейских микробиологических обществ, вице-президентом Восточнопалеарктической региональной секции Международной организации по биологическому контролю. Она осуществляет научное руководство подпрограммы "Микробные биотехнологии" госпрограммы научных исследований "Биотехнологии", государственной научно-технической программы "Промышленные био- и нанотехнологии - 2020", подпрограммы 1 "Инновационные биотехнологии - 2020" госпрограммы "Наукоемкие технологии и техника". При ее непосредственном участии разработаны концепция развития фармацевтической и биотехнологической промышленности Беларуси на 2011-2015 годы и на период до 2020 года и план развития биотехнологической отрасли на 2012-2015 годы и на период до 2020 года, осуществляется мониторинг их реализации.

По инициативе Эмилии Коломиец на базе Института микробиологии НАН создан центр аналитических и генно-инженерных исследований, опытно-промышленное производство микробных препаратов, лабораторно-экспериментальный участок по выделению и очистке лактоферрина, технологическая линия по производству ферментов для биосинтеза лекарственных субстанций и получения диагностикумов, завершается строительство научно-производственного центра биотехнологий по выпуску сухих форм биопрепаратов с высоким экспортным потенциалом. Это обеспечило комплексность проводимых исследований и разработок, благодаря чему институт занесен на Республиканскую доску Почета за достижение наилучших показателей в сфере социально-экономического развития среди научных организаций в 2006, 2015, 2016 годах, на Доску почета НАН Беларуси - по итогам деятельности в 2012, 2015, 2016 годах.

Эмилия Коломиец - автор более 460 научных работ, в том числе четырех монографий, 357 статей, 22 патентов на изобретения. Все выполненные под ее руководством и при непосредственном участии научно-технические разработки успешно внедрены в производство и востребованы не только в Беларуси, но и за ее пределами.

С 2018 года звание "Ученый года Национальной академии наук Беларуси" будет присуждаться ежегодно в канун Дня белорусской науки. Цель конкурса на присуждение этого звания - выявление и поощрение наиболее эффективно работающих ученых Академии наук, ознакомление научной общественности с наиболее значимыми достижениями ученых, укрепление имиджа НАН. Предполагается, что данный конкурс будет стимулировать творческую активность, способствовать повышению престижа научно-исследовательской и инновационной деятельности, результативности научной работы и инновационной деятельности, развитию научных школ, действующих в НАН.-0-