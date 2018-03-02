Звездные холостяки Курьян и Колдун подвезут на работу белорусок

"Охота на Золушку" начнется в преддверии женского дня - с 5 по 7 марта. Самые красивые мужчины белорусского телевидения - Денис Курьян, Георгий Колдун, Дмитрий Кохно, Саша Немо и Илья Кононов - сядут за руль специального праздничного Conteмобиля и отправятся по самым популярным городским маршрутам всех областных центров.

Девушкам не придется выслеживать кумиров, это звездные холостяки объявляют охоту на самых красивых, торопливых, возможно, застенчивых представительниц слабого пола, которых не только подвезут до пункта назначения, но и поздравят с наступающим праздником цветами и подарками. Найти авто можно будет на самых популярных маршрутах общественного транспорта: 5 марта - сразу в Гродно и Могилеве, на следующий день - в Бресте и Гомеле, ну а накануне праздника акция пройдет в Витебске и Минске. Узнать машину можно будет сразу по нескольким составляющим: снаружи - по яркому цветочному рисунку Conteмобиль, в салоне - известный красавец-мужчина, а также море цветов и годовые запасы колготок для каждой храброй участницы акции.

- Мы долго думали, какой подарок может поднять настроение каждой белоруске? - рассказывает куратор проекта, заместитель директора по маркетингу и сбыту Conte elegant Сергей Глумаков. - И поняли, что это должна быть настоящая сказка: галантный кавалер, первые весенние цветы и годовой запас нашей продукции, так как колготки - это то, что непременно присутствует в гардеробе каждой женщины. Уже весна, и пусть погода за окном не торопится подтверждать наши ожидания, приходит время сбрасывать тяжелые пуховики, надевать красивые платья, слышать комплименты в свой адрес и чувствовать себя настоящей женщиной!

Итак, завидные красавцы готовы делиться своей любовью со всеми белорусками в канун женского праздника и уверены, что смогут приблизить долгожданную весну!

- Наше "бесплатное такси" будет работать с 10.00 до 16.00. Это время опаздывающих на работу женщин, возможно, дружеских обедов в городе или быстрого шопинга мамочек в декрете, - рассуждает популярный телеведущий и завидный холостяк Денис Курьян. - Я вижу свою миссию в том, чтобы в этот день те, кому мы сможем помочь добраться из пункта А в пункт Б побыстрее, пришли домой с улыбкой и хорошим настроением. Мне кажется, наша акция заставит кого-то поверить, что маленькие ежедневные чудеса случаются, а женский день нужно устраивать себе чаще, чем раз в год!

Пока необычные такси только готовятся к работе, в сети уже начался флешмоб #веснаconte, где женщины выкладывают свои фото в весенних нарядах. Организаторы обещают поощрить самые необычные снимки также годовым запасом колготок!