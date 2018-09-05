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Звезды с большим сердцем. Международный день благотворительности отмечается 5 сентября

Общество 05.09.2018 | 09:43
Фото canstockphoto.com
Фото canstockphoto.com

5 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. По решению, принятому 67-й сессией Генеральной Ассамблеи ООН, 5 сентября отмечается Международный день благотворительности. В 2013 году Венгрия выступила с предложением праздновать Международный день благотворительности именно 5 сентября и приурочить эту дату ко дню смерти лауреата Нобелевской премии мира матери Терезы Калькуттской, которая внесла огромный вклад в развитие благотворительности.

Цель Дня благотворительности - привлечение внимания общественности к деятельности благотворительных организаций и отдельных лиц в преодолении нищеты и острых гуманитарных кризисов, поощрение их работы и мобилизация людей, общественных организаций и заинтересованных сторон в мире для участия в волонтерской и благотворительной деятельности.

Благотворительность - одна из важных потребностей человечества. Она объединяет людей, способствует созданию более устойчивого общества, защите наиболее уязвимых слоев населения. Сегодня благотворительностью занимаются многие, в том числе и звезды. Предлагаем подборку звезд, которые не остаются равнодушными к проблемам других и подают своей деятельностью хороший пример жизни с открытым сердцем.

Александр Патлис

Александр Патлис. Фото из архива
Александр Патлис. Фото из архива

Белорусский певец и музыкант Александр Патлис часто принимает участие в благотворительных акциях и сам является организатором подобных мероприятий. Он принял участие в благотворительном гастрольном туре по Беларуси "Чистое сердце", проводил благотворительную акцию по сбору книг для детских домов. Также Патлис не единожды поддерживал концерт-акцию "В защиту жизни!", целью которого является привлечение внимания общества к проблеме абортов. Музыкант поучаствовал в акции "365 дней добра", во время которой можно было стать водителем для подопечного детского хосписа и отвезти его на процедуры или встречу с друзьями. Выступал в роли наставника для ребенка-сироты по программе наставничества Учреждения "Нити Дружбы".

Руслан Алехно

Руслан Алехно. Фото из архива
Руслан Алехно. Фото из архива

Белорусский певец Руслан Алехно организовал благотворительный проект "По зову сердца всем миром". Цель проекта - сбор средств для реконструкции детской больницы в родном городе Руслана - Бобруйске. В рамках проекта Алехно устроил благотворительный концерт, на котором выступили звезды как белорусской, так и российской эстрады. Певец поделился: "Здание, которое я увидел, действительно требует немалых вложений. Проект "По зову сердца всем миром" может помочь многим детям моего любимого города"

Светлана Боровская

Светлана Боровская. Фото из архива
Светлана Боровская. Фото из архива

Актриса и телеведущая Светлана Боровская активно занимается благотворительностью. В 2015 году она стала Послом доброй воли ЮНЭЙДС (Объединенной программы ООН по ВИЧ/СПИДу) в Беларуси. Светлана Боровская отметила, что стать послом доброй воли ЮНЭЙДС в Беларуси для нее большая честь. "До того, как мне предложили миссию Посла доброй воли в Беларуси, я и мои коллеги вместе с представителями ЮНЭЙДС во время различных акций, мероприятий, конференций информировали людей о ВИЧ-инфекции, говорили о профилактике этой болезни. Это уже давно не чума, как считалось в XX веке - жуткие плакаты и ассоциация со смертью. Весь ужас в том, что обществу не хватает знаний. А мы, публичные люди, можем делать это оперативно и на понятном всем языке. Это та деятельность, которой занимается Вера Брежнева в России и Анджелина Джоли в Америке", - говорила ранее она.

Тамара Лисицкая

Тамара Лисицкая. Фото из Instagram-аккаунта
Тамара Лисицкая. Фото из Instagram-аккаунта

Писательница, сценарист, теле- и радиоведущая Тамара Лисицкая занимается благотворительными акциями для больных детей и детей-сирот. Она уже много лет организовывает праздники в Республиканском детском центре онкогематологии в Боровлянах. В одном из интервью Тамара Лисицкая сказала: "Мы за десять лет хорошо изучили все правила центра, у нас прекрасное взаимодействие с руководством, и многие могут уже защищать кандидатские на тему, как организовать праздник в детской больнице. И психологи говорят, что каждый раз поднимается уровень гормонов, который благотворно влияет на здоровье - дети счастливы и рады, а их родители отдыхают в эти часы, связь просто материальная между оптимизмом и здоровьем. Мы привозим праздник, и мы счастливы все".

Константин Хабенский

Константин Хабенский. Фото из архива
Константин Хабенский. Фото из архива

В 2008 году российский актер Константин Хабенский открыл благотворительный фонд, который оказывает помощь детям с онкологическими заболеваниями и тяжелыми заболеваниями головного мозга. На сайте фонда, где постоянно идет сбор средств на лечение детей, написаны слова Хабенского: "Дорогие друзья! На сегодняшний день благотворительность - это, пожалуй, единственная территория, где люди не пытаются реализовывать свои амбиции и достигать каких-либо целей, кроме одной - бескорыстная помощь человеку. Деятельность нашего Фонда направлена на спасение детей с заболеваниями головного мозга. Любой, даже самый скромный ваш вклад очень важен. Ведь каждая спасенная жизнь - бесценна!"

Вера Брежнева

Вера Брежнева. Фото из архива
Вера Брежнева. Фото из архива

Популярная певица Вера Брежнева совмещает свои концерты и выступления с благотворительностью. В 2006 году она организовала фонд "Луч Веры", помогающий детским отделениям онкогематологии. В 2014 году Вера Брежнева стала послом доброй воли ООН. В одном из интервью на вопрос о фонде певица ответила: "Долго искала свой путь в этом, встречала людей, которые мне помогали его найти, благодаря чему и появился фонд "Луч Веры". Что это дает мне? Наверное, это позволяет душе оставаться живой".

Гоша Куценко

Гоша Куценко. Фото из архива
Гоша Куценко. Фото из архива

Актер Гоша Куценко в 2011 году учредил фонд помощи детям с диагнозом ДЦП "Шаг вместе". Несколько раз в год Куценко организовывает специальные мероприятия, на которые приглашает детей фонда и известных деятелей искусства, также он закупает различные медикаменты и вещи. На одном из благотворительных концертов актер сказал: "Фонд - это такая штука, каждый день что-то происходит. И я желаю нам хотя бы просто оставаться на плаву, помогать детям. Отдельным большим нашим достижением стала клиника на Сиреневом бульваре. И если раньше мы о ней много говорили, то теперь стараемся помалкивать - очередь в клинике на полгода вперед! Дела говорят сами за себя. Шагаем вместе дальше!"

Наталья Водянова

Наталья Водянова. Фото из архива
Наталья Водянова. Фото из архива

Модель Наталья Водянова в 2004 году открыла благотворительный фонд "Обнаженные сердца". Фонд строит детские площадки по всей России и помогает семьям, в которых есть дети с нарушением развития. Фонд Водяновой известен не только в странах СНГ, но и за их пределами: уже несколько лет подряд модель вместе со своими сотрудниками пробегает благотворительный полумарафон в Париже. Водянова говорит: "Если буду заниматься спасением одного конкретного ребенка, эмоционально не выдержу. По натуре я системный человек и решила действовать масштабно".

Леонардо Ди Каприо

Леонардо Ди Каприо. Фото из Instagram-аккаунта
Леонардо Ди Каприо. Фото из Instagram-аккаунта

Актер Леонардо Ди Каприо еще в 1998 году создал благотворительный фонд, который помогает организациям с программами по защите окружающей среды. Актер заявил, что его фонд поддерживает более ста организаций в США и за пределами страны, и рассказал о деятельности спонсируемых организаций: "Эти грантополучатели занимаются активной деятельностью на местах, защищают наши океаны, леса и находящиеся под угрозой исчезновения виды для будущих поколений и решают неотложные, существующие проблемы изменения климата".

Это далеко не все звезды, занимающиеся благотворительностью. Популярных и успешных людей, оказывающих помощь нуждающимся, с каждым годом становится все больше.-0-

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