Звезды с большим сердцем. Международный день благотворительности отмечается 5 сентября

5 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. По решению, принятому 67-й сессией Генеральной Ассамблеи ООН, 5 сентября отмечается Международный день благотворительности. В 2013 году Венгрия выступила с предложением праздновать Международный день благотворительности именно 5 сентября и приурочить эту дату ко дню смерти лауреата Нобелевской премии мира матери Терезы Калькуттской, которая внесла огромный вклад в развитие благотворительности.

Цель Дня благотворительности - привлечение внимания общественности к деятельности благотворительных организаций и отдельных лиц в преодолении нищеты и острых гуманитарных кризисов, поощрение их работы и мобилизация людей, общественных организаций и заинтересованных сторон в мире для участия в волонтерской и благотворительной деятельности.

Благотворительность - одна из важных потребностей человечества. Она объединяет людей, способствует созданию более устойчивого общества, защите наиболее уязвимых слоев населения. Сегодня благотворительностью занимаются многие, в том числе и звезды. Предлагаем подборку звезд, которые не остаются равнодушными к проблемам других и подают своей деятельностью хороший пример жизни с открытым сердцем.

Александр Патлис

Александр Патлис. Фото из архива

Белорусский певец и музыкант Александр Патлис часто принимает участие в благотворительных акциях и сам является организатором подобных мероприятий. Он принял участие в благотворительном гастрольном туре по Беларуси "Чистое сердце", проводил благотворительную акцию по сбору книг для детских домов. Также Патлис не единожды поддерживал концерт-акцию "В защиту жизни!", целью которого является привлечение внимания общества к проблеме абортов. Музыкант поучаствовал в акции "365 дней добра", во время которой можно было стать водителем для подопечного детского хосписа и отвезти его на процедуры или встречу с друзьями. Выступал в роли наставника для ребенка-сироты по программе наставничества Учреждения "Нити Дружбы".

Руслан Алехно

Руслан Алехно. Фото из архива

Белорусский певец Руслан Алехно организовал благотворительный проект "По зову сердца всем миром". Цель проекта - сбор средств для реконструкции детской больницы в родном городе Руслана - Бобруйске. В рамках проекта Алехно устроил благотворительный концерт, на котором выступили звезды как белорусской, так и российской эстрады. Певец поделился: "Здание, которое я увидел, действительно требует немалых вложений. Проект "По зову сердца всем миром" может помочь многим детям моего любимого города"

Светлана Боровская

Светлана Боровская. Фото из архива

Актриса и телеведущая Светлана Боровская активно занимается благотворительностью. В 2015 году она стала Послом доброй воли ЮНЭЙДС (Объединенной программы ООН по ВИЧ/СПИДу) в Беларуси. Светлана Боровская отметила, что стать послом доброй воли ЮНЭЙДС в Беларуси для нее большая честь. "До того, как мне предложили миссию Посла доброй воли в Беларуси, я и мои коллеги вместе с представителями ЮНЭЙДС во время различных акций, мероприятий, конференций информировали людей о ВИЧ-инфекции, говорили о профилактике этой болезни. Это уже давно не чума, как считалось в XX веке - жуткие плакаты и ассоциация со смертью. Весь ужас в том, что обществу не хватает знаний. А мы, публичные люди, можем делать это оперативно и на понятном всем языке. Это та деятельность, которой занимается Вера Брежнева в России и Анджелина Джоли в Америке", - говорила ранее она.

Тамара Лисицкая

Тамара Лисицкая. Фото из Instagram-аккаунта

Писательница, сценарист, теле- и радиоведущая Тамара Лисицкая занимается благотворительными акциями для больных детей и детей-сирот. Она уже много лет организовывает праздники в Республиканском детском центре онкогематологии в Боровлянах. В одном из интервью Тамара Лисицкая сказала: "Мы за десять лет хорошо изучили все правила центра, у нас прекрасное взаимодействие с руководством, и многие могут уже защищать кандидатские на тему, как организовать праздник в детской больнице. И психологи говорят, что каждый раз поднимается уровень гормонов, который благотворно влияет на здоровье - дети счастливы и рады, а их родители отдыхают в эти часы, связь просто материальная между оптимизмом и здоровьем. Мы привозим праздник, и мы счастливы все".

Константин Хабенский

Константин Хабенский. Фото из архива

В 2008 году российский актер Константин Хабенский открыл благотворительный фонд, который оказывает помощь детям с онкологическими заболеваниями и тяжелыми заболеваниями головного мозга. На сайте фонда, где постоянно идет сбор средств на лечение детей, написаны слова Хабенского: "Дорогие друзья! На сегодняшний день благотворительность - это, пожалуй, единственная территория, где люди не пытаются реализовывать свои амбиции и достигать каких-либо целей, кроме одной - бескорыстная помощь человеку. Деятельность нашего Фонда направлена на спасение детей с заболеваниями головного мозга. Любой, даже самый скромный ваш вклад очень важен. Ведь каждая спасенная жизнь - бесценна!"

Вера Брежнева

Вера Брежнева. Фото из архива

Популярная певица Вера Брежнева совмещает свои концерты и выступления с благотворительностью. В 2006 году она организовала фонд "Луч Веры", помогающий детским отделениям онкогематологии. В 2014 году Вера Брежнева стала послом доброй воли ООН. В одном из интервью на вопрос о фонде певица ответила: "Долго искала свой путь в этом, встречала людей, которые мне помогали его найти, благодаря чему и появился фонд "Луч Веры". Что это дает мне? Наверное, это позволяет душе оставаться живой".

Гоша Куценко

Гоша Куценко. Фото из архива

Актер Гоша Куценко в 2011 году учредил фонд помощи детям с диагнозом ДЦП "Шаг вместе". Несколько раз в год Куценко организовывает специальные мероприятия, на которые приглашает детей фонда и известных деятелей искусства, также он закупает различные медикаменты и вещи. На одном из благотворительных концертов актер сказал: "Фонд - это такая штука, каждый день что-то происходит. И я желаю нам хотя бы просто оставаться на плаву, помогать детям. Отдельным большим нашим достижением стала клиника на Сиреневом бульваре. И если раньше мы о ней много говорили, то теперь стараемся помалкивать - очередь в клинике на полгода вперед! Дела говорят сами за себя. Шагаем вместе дальше!"

Наталья Водянова

Наталья Водянова. Фото из архива

Модель Наталья Водянова в 2004 году открыла благотворительный фонд "Обнаженные сердца". Фонд строит детские площадки по всей России и помогает семьям, в которых есть дети с нарушением развития. Фонд Водяновой известен не только в странах СНГ, но и за их пределами: уже несколько лет подряд модель вместе со своими сотрудниками пробегает благотворительный полумарафон в Париже. Водянова говорит: "Если буду заниматься спасением одного конкретного ребенка, эмоционально не выдержу. По натуре я системный человек и решила действовать масштабно".

Леонардо Ди Каприо

Леонардо Ди Каприо. Фото из Instagram-аккаунта

Актер Леонардо Ди Каприо еще в 1998 году создал благотворительный фонд, который помогает организациям с программами по защите окружающей среды. Актер заявил, что его фонд поддерживает более ста организаций в США и за пределами страны, и рассказал о деятельности спонсируемых организаций: "Эти грантополучатели занимаются активной деятельностью на местах, защищают наши океаны, леса и находящиеся под угрозой исчезновения виды для будущих поколений и решают неотложные, существующие проблемы изменения климата".

Это далеко не все звезды, занимающиеся благотворительностью. Популярных и успешных людей, оказывающих помощь нуждающимся, с каждым годом становится все больше.-0-