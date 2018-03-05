6 марта в Беларуси ожидается до +1 градуса на юго-западе страны

В Беларусь пришла долгожданная весна. На юго-западе нашей страны во вторник, 6 марта, ожидается до 1 градуса выше нуля. Информацию об этом предоставили в Гидрометцентре.

Синоптики сообщают, что в этот день будет облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. На некоторых дорогах сохранится гололедица, поэтому автовладельцам стоит быть острожными во время движения. Ветер прогнозируется юго-восточный 4-9 м/с.

В ночное время температура воздуха составит 6-12 градусов ниже нуля, в восточных регионах столбик термометра опуститься до минус 18. Днем будет 1-6 градусов мороза, по юго-западу — до 1 градуса выше нуля.-0-

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