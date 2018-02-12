Аэропорт Лондон-Сити закрыт из-за найденной в Темзе бомбы времен Второй мировой

В Лондоне в Темзе была найдена бомба времен Второй мировой войны. Именно это стало причиной закрытия аэропорта Лондон-Сити, сообщают информагентства со ссылкой на лондонскую полицию.
Специалисты проводили работы в Темзе рядом с единственной в данном аэропорту взлетно-посадочной полосой. В связи с этим аэропорт закрыли, а специалисты полиции и британского Королевского флота занимались разминированием взрывного устройства.
Пока неизвестно, когда аэропорт будет вновь открыт, а рейсы возобновлены.
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