Аксель Лунд Свиндаль и Микаэла Шиффрин завоевали золотые медали в горных лыжах

Сегодня утром в Пхенчхане прошли соревнования среди мужчин в скоростном спуске и среди женщин в гигантском слаломе. Олимпийскими чемпионами в данных видах стали норвежский горнолыжник Аксель Лунд Свиндаль и американка Микаэла Шиффрин.

Среди мужчин в скоростном спуске сильнейшим оказался Аксель Лунд Свиндаль с результатом 1 мин. 40.25 сек. Его соотечественник Хьетиль Янсруд проиграл Свиндалю +0.12 сек. А третье место занял швейцарец Беат Фойц (+0.18). В данной дисциплине выступал и один представитель Беларуси. Юрий Данилочкин стал 44-м.

Лучшей в гигантском слаломе стала американка Микаэла Шиффрин, показавшая результат 2:20.02. Норвежская спортсменка Рагнхильд Мовинкель стала второй, а бронза досталась итальянской горнолыжнице Федерике Бриньоне. Представительница нашей страны Мария Шканова по сумме двух попыток расположилась на 38-й позиции.