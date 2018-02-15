Аксель Лунд Свиндаль одержал победу в скоростном спуске

Сегодня утром был разыгран комплект олимпийских медалей в скоростном спуске среди мужчин. Олимпийским чемпионом в данной дисциплине стал норвежский горнолыжник Аксель Лунд Свиндаль, показавший результат 1 мин. 40.25 сек. Для спортсмена это уже второе золото Олимпийских игр. В Ванкувере в 2010 году он уже поднимался на первую ступень пьедестала, только в супергиганте. А в скоростном спуске на той Олимпиаде он стал вторым.
Серебро Олимпийских игр-2018 в скоростном спуске досталось еще одному норвежскому спортсмену – Хьетиль Янсруд уступил своему соотечественнику +0.12 сек. Бронзовым призером стал швейцарец Беат Фойц (+0.18).
Белорус Юрий Данилочкин расположился в итоговом протоколе на 44-й строчке, уступив лидеру 1 мин. 45.86 сек.
Сейчас проходят соревнования среди женщин в слалом-гиганте. Беларусь в этом виде представляет Мария Шканова.
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