Александру Солодухе присвоено звание "Заслуженный артист Республики Беларусь". Соответствующий указ был подписан Президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко. Информацию об этом предоставили в пресс-службе белорусского лидера.

Александр Солодуха - один из наиболее известных белорусских исполнителей. В 1987 году он стал солистом Государственного концертного оркестра Беларуси. С 1989 года стал солировать в театре песни Ядвиги Поплавской - Александра Тихановича. С 1991 года начал сольную карьеру. Александр Солодуха исполняет песни на русском и белорусском языках, работает в стилистике шлягерной песни.

Он наиболее известен по исполнению следующих композиций: "Здравствуй, чужая милая", "Виноград", "Неравный брак" и др.-0-