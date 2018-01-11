Александру Солодухе присвоено звание "Заслуженный артист Республики Беларусь". Соответствующий указ был подписан Президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко. Информацию об этом предоставили в пресс-службе белорусского лидера.
Александр Солодуха - один из наиболее известных белорусских исполнителей. В 1987 году он стал солистом Государственного концертного оркестра Беларуси. С 1989 года стал солировать в театре песни Ядвиги Поплавской - Александра Тихановича. С 1991 года начал сольную карьеру. Александр Солодуха исполняет песни на русском и белорусском языках, работает в стилистике шлягерной песни.
Он наиболее известен по исполнению следующих композиций: "Здравствуй, чужая милая", "Виноград", "Неравный брак" и др.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4114 BYN
|2.408 BYN
|2.415 BYN
|USD
|1.9565 BYN
|1.955 BYN
|1.959 BYN
|RUB
|3.4541 BYN
|3.44 BYN
|3.455 BYN