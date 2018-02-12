Американка Джеми Андерсон стала олимпийской чемпионкой

На Олимпийских играх в Пхенчхане сегодня был разыгран комплект медалей в слоупстайле. На второй Олимпиаде подряд в данной дисциплине золотую медаль взяла американская сноубордистка Джеми Андерсон. На вторую ступень пьедестала поднялась спортсменка из Канады Лори Блуин, а бронзовую награду завоевала Энни Рукаярви из Финляндии.

В финале, состоящем из двух попыток, новоиспеченная олимпийская чемпионка набрала 83,00 балла, 76,33 очка обеспечили Лори Блуин вторую строчку, а Энни Рукаярви уступила ей совсем немного, набрав 75,38 баллов.

Во вторник тринадцатого февраля сноубордисты вновь поборются за медали в дисциплине хафпайп.