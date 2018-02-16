Анна Гуськова принесла Беларуси первое золото Олимпиады

Белоруска Анна Гуськова Стала олимпийской чемпионкой во фристайле. Молодая 25-летняя девушка заявила на финал прыжок с коэффициентом 3,8 и набрала 96,14 балла. Вторая представительница нашей страны Алла Цупер стала четвертой. Буквально в последний момент ее сместила с бронзовой позиции китаянка Фанью Конг (70,14).
Серебро и бронза соревнований досталась представительницам из Китая Синь Чжан (95,52) и Фанью Конг (70,14).
Анна Гуськова в первой попытке решающего этапа стала первой, набрав 94,15 балла. Во второй попытке она стала третьей, а в решающей попытке спортсменку обойти никому не удалось.
Олимпийская чемпионка Сочи-2014 Алла Цупер заявила на финальную попытку прыжок с наивысшим коэффициентом сложности, но упала при приземлении. Несмотря на это, до выступления последней участницы она держалась на третьей строчке, когда ее поодвинула представительница из Китая.
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