Беларусь и Россия готовят предложения по вопросу отмены роуминга. Об этом сообщил представителям СМИ государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота.

Данный вопрос рассматривается соответствующими ведомствами нашей страны и соседней России. В настоящее время готовятся предложения и дорожная карта. Григорий Рапота отметил, что это не простая работа. К тому же, она усложняется большим количеством субъектов рынка и денежными вопросами.

О конкретных сроках отмены роуминга речи пока не идет, но все заинтересованы в том, чтобы сделать это как можно быстрее.-0-