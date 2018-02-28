Беларусь и Россия готовят предложения по вопросу отмены роуминга. Об этом сообщил представителям СМИ государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота.
Данный вопрос рассматривается соответствующими ведомствами нашей страны и соседней России. В настоящее время готовятся предложения и дорожная карта. Григорий Рапота отметил, что это не простая работа. К тому же, она усложняется большим количеством субъектов рынка и денежными вопросами.
О конкретных сроках отмены роуминга речи пока не идет, но все заинтересованы в том, чтобы сделать это как можно быстрее.-0-
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