Беларусь разместила еврооблигации на $600 млн

Беларусь разместила еврооблигации на $600 миллионов. Информацию об этом предоставили в Министерстве финансов.

Вчера, 21 февраля, состоялся прайсинг, размещено $600 миллионов на 12 лет под ставку 6,2%. Более подробно об этом расскажут после окончания сделки и расчетов.

Напомним, что неделю назад Беларусь начала road show евробондов в США и Европе. Организаторами выступили Citi и Raiffeisen Bank International AG, соорганизатором - Банк развития Беларуси.-0-