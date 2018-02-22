Беларусь разместила еврооблигации на $600 млн

Беларусь разместила еврооблигации на $600 миллионов. Информацию об этом предоставили в Министерстве финансов.
Вчера, 21 февраля, состоялся прайсинг, размещено $600 миллионов на 12 лет под ставку 6,2%. Более подробно об этом расскажут после окончания сделки и расчетов.
Напомним, что неделю назад Беларусь начала road show евробондов в США и Европе. Организаторами выступили Citi и Raiffeisen Bank International AG, соорганизатором - Банк развития Беларуси.-0-
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