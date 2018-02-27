Белорусские баскетболисты одержали первую победу в отборочном турнире ЧМ-2019

Белорусская сборная по баскетболу провела домашний матч против словенцев в рамках квалификации ЧМ-2019. Встреча завершилась первой викторией для хозяев в отборочном турнире (93:92).

Сборная Словении сейчас является чемпионом Европы. А подопечные Александра Крутикова три матча подряд терпели поражения. Поединок начался очень равно, так же он и завершился – с минимальным преимуществом в пользу белорусов.

После второй четверти разрыв в счете был совсем небольшим – 47:46 в пользу гостей. Далее лидерствво периодически захватывали то белорусы, то словенцы. Но в итоге с минимальным перевесом в один балл победа досталась хозяевам.

Самым результативным в составе нашей сборной был Девон Саддлер, который принес команде 25 очков. К слову, со словенцами белорусы уже встречались на их площадке. Тогда наша сборная потерпела поражение – 74:87.

Александр Крутиков после матча поделился мнением, что победу белорусам обеспечил бойцовский характер и сильный командный дух. Благодаря этой победе наша команда все еще имеет шансы выйти в следующий раунд отбора.