Белорусские биатлонистки завоевали золото в эстафете на Олимпийских играх

Белорусские биатлонистки Надежда Скардино, Ирина Кривко, Динара Алимбекова и Дарья Домрачева стали олимпийскими чемпионками в эстафете. Серебряную медаль завоевал шведский квартет (+10.7 сек.), а бронзовым призером стала сборная Франции (+17.6 сек.).

Среди всех команд белорусским спортсменкам потребовалось меньше всего запасных патронов (9). Также наши девушки вошли в число четырех сборных, не зашедших ни на один штрафной круг. Первый этап уже привычно бежала Надежда Скардино (0+0, 0+2), следом за ней на дистанцию отправилась Ирина Кривко (0+1, 0+0). Она передавала эстафету Динаре Алимбековой (0+2, 0+1) на пятой позиции. Молодая спортсменка, участие которой в эстафете до вчерашнего дня еще вызывало сомнения, отлично провела свой этап и отправила на дистанцию лидера сборной Дарью Домрачеву на четвертом месте с отставанием +17.1 сек. от лидера. Биатлонистка уверенно провела свой этап и финишировала с десятисекундным преимуществом над ближайшей преследовательницей.

К слову, для Дарьи Домрачевой эта золотая медаль стала четвертой на Олимпийских играх. По их количеству она теперь является лидером за всю историю женского биатлона. Она опередила Анастасию Кузьмину и Кати Вильхельм, на счету которых по три золотые медали на Олимпиадах.

Выступление своих подопечных уже прокомментировал тренер женской белорусской команды Альфред Эдер. Он подчеркнул, что очень доволен выступлением молодых биатлонисток. По его словам, именно с эстафетой были связаны большие надежды, поэтому подготовке к ней уделялось особое внимание: "Ceгодняшнее выступление белорусских девчонок войдет в историю. Это победа и для опытных, и для молодых спортсменок. Самое сложное для тренеров - не ошибиться с выбором квартета. Мы сделали правильную ставку. Очень рад за молодых девочек Иру и Динару, они доказали, что достойны быть олимпийскими чемпионками".

Выступавшая на втором этапе Ирина Кривко считает, что справилась в борьбе с лидерами. Именно во время ее этапа выступали такие топовые биатлонистки как Анастасия Кузьмина, Кайса Макарайнен и Доротея Вирер. Кривко рассказала: "Перед второй стрельбой подул сильный ветер, лидеры задержались на стрельбище, я же старалась не торопиться. В итоге все получилось, хотя в скорости мне пока сложно тягаться с лидерами сезона. Благо Динара Алимбекова - молодчинка, выдержала третий этап".