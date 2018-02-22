Белорусские фристайлисты прилетели на родину

Сегодня, в четверг двадцать второго февраля, белорусские фристайлистки вернулись в Беларусь. Олимпийскую чемпионку Анну Гуськову, спортсменов и тренеров сборной в Национальном аэропорту Минск встречали друзья, родственники и поклонники.

Также их тепло поприветствовали руководители спортивной отрасли во главе с первым вице-президентом НОК Андреем Асташевичем и первым заместителем министра спорта и туризма Вячеславом Дурновым.

Спортсмены рассказали об эмоциях и впечатлениях Олимпиады. Анна Гуськова поделилась, что до сих пор не верит в своею победу. Сейчас спортсменке хочется отдохнуть морально. Она также рассказала, что для нее очень непривычно такое пристальное внимание со стороны людей и прессы. По словам новоиспеченной олимпийской чемпионки, на золото она не рассчитывала, просто старалась по максимуму выполнить поставленные задачи. Она отметила большую помощь, которую ей оказали Алла Цупер и Антон Кушнир.

Финалист соревнований по лыжной акробатике Станислав Гладченко отметил, что из-за ситуации с Антоном Кушниром была нервозность. Он заявил, что у товарища по команде просто взяли и отняли четыре года жизни и работы. Про свой прыжок в финале он рассказал, что заявлять такую сложность планировалось еще до начала соревнований.

Алла Цупер также прокомментировала свое выступление, отметив, что в финальном прыжке ей не хватило скорости на разгоне. Она рассказала, что после соревнований чувствовала опустошение, так как приложила очень много усилий и не достигла желаемого результата.