Белорусские лыжницы не сумели пробиться в четвертьфинал спринта классическим стилем

Белорусские лыжницы завершили свое выступление в спринте классическим стилем на Олимпийских играх в Пхенчхане на стадии классификации. Они не сумели финишировать в тридцатке сильнейших и пробиться в четвертьфинал.

Лучшей из белорусских лыжниц в этой дисциплине стала Юлия Тихонова, расположившаяся в итоговом протоколе на 35-й строчке. Дистанцию в 1,25 км она преодолела за 3 минуты 27,19 секунд. Лидеру гонки Стине Нильссон она уступила 18,45 секунд.

Также в гонке принимали участие еще три белорусские лыжницы – Анастасия Кириллова (40-е место), Полина Сероносова (41) и Валентина Каминская (47).

Следом состоялась классификация в спринте классическим стилем у мужчин. Единственный представитель от Беларуси Александр Воронов сумел пробиться в четвертьфинал, расположившись на 27-й строчке в итоговом протоколе.