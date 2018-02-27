Белорусские олимпийцы вернулись на родину

Сегодня, двадцать седьмого февраля, в Беларусь вернулась олимпийская сборная, выступавшая в Пхенчхане.

Самолет с олимпийцами приземлился в Национальном аэропоту Минск в 12.40, где их тепло встретили поклонники, а также представители СМИ. На борту прибывшего судна были и золотые призеры женской эстафеты по биатлону – Надежда Скардино, Ирина Кривко, Динара Алимбекова и Дарья Домрачева. Олимпийским чемпионкам уделили особое внимание. Также с ними прилетели конькобежцы, лыжники, тренеры, медицинский персонал и административная группа делегации.

Напомним, что фристайлисты вернулись на родину немного раньше, еще до официального завершения Олимпийских игр в Пхенчхане. Их самолет приземлился в аэропорту двадцать второго февраля.