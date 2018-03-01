Белорусы смогут бесплатно отправить по почте открытку к 8 Марта

В честь 8 Марта белорусы смогут бесплатно отправить по почте праздничную открытку. Информацию об этом предоставили в РУП "Белпочта".

В понедельник, 5 марта, "Белпочта" проведет акцию "Весеннее настроение" в некоторых отделениях почтовой связи. Клиенты получат в подарок почтовую карточку, которую можно будет бесплатно отправить в любой уголок республики до 8 марта.

В белорусской столице получить такую открытку можно будет в круглом зале Почтамта (пр. Независимости, 10) с 17.00 до 18.00, ОПС №23 (пр. Независимости, 103) - с 16.00 до 17.00, ОПС №24 (ул. Асаналиева, 40/1) - с 16.00 до 17.00.-0-