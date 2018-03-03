"Белпочта" организует досрочную выплату пенсий за 8 марта

"Белпочта" организует досрочную выплату пенсий (пособий) за восьмое марта. Информацию об этом предоставили в РУП "Белпочта".
С понедельника, пятого марта, выплата пенсий начнется в городских ОПС Брестской области и белорусской столицы, с шестого марта - в сельских ОПС Брестской области и во всех ОПС Могилевской области, седьмого марта граждане смогут получить пенсию во всех ОПС Витебской, Гомельской, Гродненской и Минской областей.
Сообщается, что в четверг, восьмого марта, большая часть почтовых отделений будет закрыта, свою работу в этот день продолжат только дежурные ОПС.-0-
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